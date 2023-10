Sánchez y el maestro Felipe

Empiezo diciendo que para mí Felipe González es el estadista español más importante del siglo XX. Ningún otro hizo de España un país más respetado en el mundo, lo que granjeó no pocos beneficios para nuestro país en todos los órdenes. Sin embargo, de puertas adentro, aunque tal vez dominen los claros, no faltan tonos oscuros. Por ejemplo, nunca entendió ni asumió la problemática territorial de España y sus «nacionalidades» o «regiones». Refugiado en un teórico «horizonte federal», hacia el que tampoco hizo el menor ademán de dar un paso, mantuvo una política territorial defensiva, cediendo terreno a golpe de necesidad política, sin disponer de un modelo de Estado que apurando las posibilidades de la Constitución se adecuara plásticamente a la realidad plural de España. Es posible que Sánchez tampoco tenga ese modelo, pero González no parece el más adecuado para dar lecciones al respecto.