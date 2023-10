La palabra de un político vale unos bledos

¿Qué vale la palabra de un político? Seguramente unos bledos o prácticamente nada. Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y ex alto cargo ministerial, mente preclara, fue tajante en una reciente entrevista concedida a este periódico: “Poner plazos imaginarios a las obras te hace quedar bien un día y mal durante años”. Esa frase lapidaria -tan es así porque su pronunciación tiene el peso de una lápida- pone de manifiesto una evidencia: ministros de todo signo mintieron durante décadas a cuenta de la apertura de la Variante de Pajares. O por ser menos hirientes en el juicio, si no mintieron descaradamente sí al menos fueron presurosos en sus predicciones, por intereses partidistas.

Muchos dirigentes se retrataron, legislatura tras legislatura, proponiendo fechas irrealizables e inconclusas, ninguna de las cuales, hasta ahora, fue cierta. Incumplidos todos los plazos, y aún pendientes de que sea cierto el último a escasos treinta días del lance definitivo, cabe volverse a hacer la misma pregunta: ¿Qué vale la palabra de un político? No más que unos bledos.

Felipe González, sumo sacerdote del socialismo venido a menos y jarrón chino de la dinastía más rutilante del puño y la rosa, expulsado por vejestorio de los andenes del sanchismo, añadió días atrás en Avilés una reflexión que refuerza el mismo argumento: “Damos poca importancia a la palabra dada. Los líderes políticos gobiernan a golpe de tuit. Es imposible gobernar por tuit”. Una equis en la quiniela.

Alguien presente en la sala debió darse -o no- por aludido, porque gobernar no es estar a la que salta en las redes sociales, pontificando y aguardando el aplauso de los propios, que conforman la clá complaciente del algoritmo. La legitimidad es vana cuando no se consigue por el camino de los hechos. Que un gobernante tenga las redes sociales como argumento se antoja un absoluta frivolidad.