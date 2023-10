Hay que agradecer a Pedro Sánchez que, por una vez, deseche el recurso habitual al eufemismo, práctica en la que ejerce enorme magisterio, y llame a las cosas por su nombre. Que ante el comité federal, ese redil de lanar aborregamiento que bala al reclamo del pífano del encantador de Hamelín, hable abiertamente de amnistía en lugar de referirse a medidas de gracia, supone un avance impensable. Las cartas ya están sobre la mesa, sin trampa ni cartón. Va a blanquear delitos a propia conveniencia y se va a quedar tan fresco. Con la anuencia, eso sí, del rebaño. Nunca un partido tan serio vivió una época tan narcótica.

En lugar de someter a la militancia adormecida a una consulta virtual en la que se conoce de antemano la respuesta, Sánchez debería pedir a su esbirro Tezanos una encuesta urgente del CIS de amplio espectro con una única pregunta a los españoles: ¿Está de acuerdo con la amnistía? Sí o no. Y a la vista del resultado, actuar en consecuencia. Pero no será el caso. Habrá perdón para los que no están dispuestos al arrepentimiento y cuando el asunto llegue -que llegará- al Tribunal Constitucional habrán pasado años. Mientras, el señor Miyagi de Moncloa seguirá a lo suyo: dar cera, pulir cera.

Qué se puede esperar de alguien que gusta de llamar “bloque de progreso” a la recua que propugna su investidura, donde cabe la turba reaccionaria de los supremacistas catalanes. Llamar progresistas a la muchachada de Puigdemont es como tildar de madridista sociológico a Joan Gaspart. O de culé recalcitrante a Florentino Pérez.