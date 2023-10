El conflicto palestino-israelí y el derecho internacional

Siempre que se trata de las relaciones entre palestinos e israelíes es conveniente tener en consideración que el conflicto entre ambas comunidades cuenta con una larguísima historia cuyo inicio se remonta a los tiempos bíblicos. Desde que en el año 722 antes de nuestra Era el antiguo Israel fue conquistado por Asiria hasta el nacimiento del actual Estado, por tanto durante 2.670 años Israel careció de la condición de lo que hoy llamamos Estado independiente, una aspiración ésta que sería formulada en favor de un "Hogar Nacional Judío" en el marco del I Congreso Sionista, celebrado en Basilea en 1897, y apoyada en 1918 por la denominada Declaración Balfour del Gobierno británico que en 1921 estableció en Palestina oriental el emirato de Transjordania. Por esos años la afluencia de judíos a Palestina, procedentes de todo el planeta, provocó el malestar árabe que se transformó ya en un conflicto armado (1936-1939).

Creada la ONU su Comisión Especial para los asuntos de Palestina (UNISCOP) proyectó la división de ésta en dos Estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén como ciudad internacionalizada. Y es el 14 de mayo de 1948, día en que el Reino Unido abandonó el mandato que había ratificado en 1922 la Sociedad de Naciones, cuando se proclama, en Tel Aviv, el nacimiento del Estado de Israel. Un año antes ya habían comenzado de nuevo las hostilidades entre árabes e israelíes en una guerra que finalizó en 1949 por mediación de la ONU, organización en la que Israel ingresa el 11 de mayo de ese año. Desde entonces los conflictos no dejaron de producirse siguiendo presente hoy esa radical oposición cuando se ha cumplido el setenta y cinco aniversario de la proclamación de Israel como Estado.

El pasado sábado día 7 del corriente mes de manera sorpresiva, y desde luego muy sorprendente ya que, al parecer, ningún servicio de seguridad estatal estaba al corriente de lo que podía suceder, pues según ciertos medios de comunicación los hechos acaecidos llevaban preparándose dos años, Israel ha sido víctima de un gravísimo ataque armado que, desde el principio, tiene que condenarse enérgicamente y sin rodeos. Los hechos, escuetamente resumidos, y sobradamente conocidos, se concretan a que en la citada fecha los ciudadanos israelíes, y su Gobierno, se vieron desconcertados ante la caída sobre el territorio del Estado de una grandísima cantidad de artefactos explosivos que desde territorio palestino eran lanzados por la organización Hamás, así como con la entrada en Israel de miembros de la misma que sembraron el terror y la destrucción en diversos "kibutz" y en una concentración de ciudadanos causando la muerte a numerosas personas y graves daños materiales, para posteriormente abandonar el territorio israelí con más de un centenar de rehenes sin distinción de sexo ni edad, un hecho éste que figura como grave delito tanto en los distintos códigos penales de las naciones como en el Derecho internacional a partir del Convenio de las Naciones Unidas, de 17 de diciembre de 1979.

Desde que Israel forma parte de la ONU muchas han sido las Resoluciones, bien del Consejo de Seguridad bien de la Asamblea General, que han sido dictadas sobre el conflicto árabe-israelí, destacando de la Asamblea General la 181 (1947) que establece la partición de Palestina y que nunca tuvo efecto; la 194 (1948) sobre la expulsión a la fuerza de varios cientos de miles de árabes y que recuerda que, según el Derecho internacional, las pérdidas sufridas por esos refugiados tenían que ser objeto de indemnización por el Estado responsable; del Consejo de Seguridad la 242 (1967), tras la "guerra de los seis días", que exige la retirada de Israel de los territorios ocupados cuya validez confirma en la 338 (1973), cuando tiene lugar la "guerra del Yom Kippur"; la 446 (1979) en la que se afirma que los asentamientos que lleva a cabo Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 no tienen validez legal alguna; la 478 (1980) que condena la Ley de Jerusalén por la que Israel proclamó a esa ciudad como capital del Estado; la 497 (1981) que ante la anexión de facto de los Altos del Golán establece que es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del Derecho internacional… y así la lista podría continuar.

Ello significa que Israel viene de lejos contraviniendo el Derecho internacional repetidamente aunque sin consecuencia alguna, ya que las Resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, y en cuanto a las del Consejo de Seguridad, que sean adoptadas fuera de los límites del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (Acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión, arts. 39-51), numerosos son los expertos en Derecho internacional, incluidos ciertos organismos internacionales, que mantienen la nulidad de su valor jurídico y, por tanto, su carácter de no vinculantes. La política israelí de ocupación ilegal de territorios palestinos y asentamientos es, pues, la causa fundamental de la falta de paz en la región que presumiblemente no se logrará en tanto no existan los dos Estados que la ONU proyectó.

Hamás es un grupo paramilitar que numerosos Estados califican de terrorista (Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Paraguay, etc.), incluso organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, aunque su Tribunal de Justicia no lo tenga meridianamente claro, pero por el contrario otros no la consideran tal (Brasil, China, Noruega, Rusia, Turquía, Suiza). Mas, con independencia de su configuración, Hamás ha cometido una agresión contra Israel que tiene, conforme al art. 51 de la Carta de la ONU, "el derecho inmanente de legítima defensa", sin embargo en el ejercicio del mismo el Estado agredido tiene que actuar, como no podría ser de otro modo, dentro de los límites del Derecho internacional. Una matización ésta que, tras las enérgicas condenas formuladas, han tenido que hacer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno español.

El conflicto no se limita a la guerra terrestre sino que se extiende también a la guerra aérea. Pero en este capítulo es desolador buscar cualquier reglamentación en el Derecho internacional, ahí está, como el canto del cisne, la vieja Declaración relativa a la prohibición de arrojar proyectiles y explosivos desde las aeronaves, hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907 en el marco de la II Conferencia de la Paz de La Haya, cuyo derecho allí codificado es hoy día aplicable a todos los Estados bien a título convencional, bien a título consuetudinario, según la más autorizada doctrina internacionalista, lo que, por cierto, así lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo de Israel en el caso "Beit Lo", sin embargo basta mirar atrás para comprobar el olvido y nulo valor de esa norma. Por eso los incesantes bombardeos indiscriminados contra la población civil, aunque se diga que contra sedes de Hamás, que Israel está llevando a cabo sobre la Franja de Gaza, y que alcanzan viviendas, escuelas y hospitales, con numerosísimas víctimas civiles entre las que se cuentan varios centenares de niños que, por supuesto, no son miembros de Hamás, carecen de toda justificación dentro del concepto de legítima defensa y solo pueden calificarse de auténtica masacre con violación de los Derechos humanos, en concreto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 16 de diciembre de 1966) a cuya observancia Israel está sujeto al ser Estado parte. La privación a la población palestina de luz, agua, medicinas y alimentos, así como la obligación del abandono forzoso de sus hogares, incluidos hospitales, constituye, a su vez, un genocidio ante el que Israel ignora el Convenio de Nueva York, de 9 de diciembre de 1948, para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio por el que Israel también está obligado al ser parte del mismo. Y otro tanto cabe decir respecto de la IV Convención de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, sobre Protección de las Personas Civiles en Tiempo de Guerra que Israel ratificó el 6 de julio de 1951.

Ante tanta inhumanidad, desde luego de uno y otro lado, no es de extrañar que la Corte Penal Internacional haya abierto diligencias contra Israel, aunque su actividad no será tan eficaz como debiera dado que dicho Estado no es parte en el Estatuto de la misma. Cuando se va a iniciar el segundo cuarto del siglo XXI, desgraciadamente la Humanidad, pese a su historia, no ha aprendido nada. Las Naciones Unidas que quisieron "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra…", como comienza su Carta, han fracasado. Una prueba más está en que un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad, (¿seguridad? ¿dónde están las fuerzas armadas de la Organización, previstas en el art. 43 de la Carta?) es agresor contra otro Estado miembro. Y al nuevo conflicto palestino-israelí, uno más y seguramente no el último, creo que le es aplicable, ciertamente no con medidas exactas para cada parte, la expresión tan española de "tanto monta monta tanto…".