El Juramento

A quienes se cuestionan el sentido y la utilidad de la monarquía les recomiendo "El discurso del Rey" (Tom Hooper, 2010), una historia que entremezcla la imprevisibilidad de la vida y la determinación para la superación de las propias limitaciones, basada en la confianza que proporcionan, en ocasiones, las ayudas más inesperadas y extravagantes. Un segundón sin aspiraciones, pero con un alto sentido de la responsabilidad, asciende inesperadamente al trono de Gran Bretaña y, con su palabra y pese a su tartamudez, se convierte en el líder de su pueblo frente a los nazis.

Ninguna imprevisibilidad hay en la vida de la Princesa Leonor, nacida infanta de España con vocación de monarca. Desde lejos, todo parece diseñado con precisada delicadeza para garantizar que en su día se convierta en una espléndida Reina de España. Su mayoría de edad la habilita para ejercer la más alta magistratura del Estado y, como muestra de su compromiso con la nación española y con el papel que la historia le atribuye, ha jurado guardar y hacer guardar la Constitución.

A las doce del mediodía, en la puerta de la sede del Colegio de Abogados de Oviedo, escuchaba tañer las campanas de la Catedral, musicando un mediodía de otoño elegante, de sol y de cielo coloreado de azul purísima. Reconozco que sentí emoción. Frente a mí, el Jardín de los Reyes Caudillos, con los que comenzó la historia de la moderna nación española. Cuántos siglos, cuánta historia, cuánta España…, ¡cuánto azul de Asturias en la historia de España!

Pensé en el fondo azul de nuestra bandera, que alberga también la Cruz de la Victoria, idénticamente presente en nuestro escudo, en el que figura acompañada de la leyenda "Hoc signo tvetvr pius. Hoc signo vincitur inimicus": Este signo protege al piadoso. Este signo vence al enemigo. En nuestra sociedad aconfesional no es la cruz, sino el Estado, a cuyo frente se sitúa el Rey, quien protege a quienes lo precisan y hace frente a quienes lo atacan. Todo un signo, la monarquía, de la fortaleza del Estado.

Mas no es solo eso. La Reina que será la hoy Princesa de Asturias es la garantía de la continuidad, de la unidad y de la permanencia de España, a despecho de los vaivenes y de los juegos políticos. En ella, como hoy en el Rey, podemos confiar quienes con naturalidad, sin complejos, alejados de los estereotipados excesos de quienes identifican el patriotismo con ideas y actitudes carpetovetónicas; nos sentimos orgullosamente asturianos y españoles, que bien mirado ser asturiano no es sino una forma particular de ser español, tal vez la primigenia y la más auténtica.

La Constitución acoge sin distinción a todos los españoles cuando proclama su igualdad ante la Ley y los hace ciudadanos (¡nada menos!) de un Estado que adopta la forma de monarquía parlamentaria, cuyo titular es el Rey de España y cuyo heredero recibe el nombre de Príncipe de Asturias (Princesa en nuestro tiempo, sin necesidad de esfuerzos inclusivos).

Ni una sola comunidad autónoma figura referida de modo expreso en la Constitución. Tal vez inesperadamente sí la nuestra, vinculada históricamente a la Monarquía y constitucionalmente a su continuidad. Constitución y Monarquía para sentirnos orgullosos de ser asturianos y españoles.

Muchas felicidades, doña Leonor, por su mayoría de edad y por su solemne juramento, desde una institución que en 2025 cumplirá nada menos que doscientos cincuenta años luchando por la justicia, uno de los valores en que se fundamenta el ordenamiento jurídico en cuya cumbre se sitúa la Constitución que acaba de jurar y a la que deberá prestar nuevo juramento cuando sea proclamada Reina de España. Tiene en su padre a quién parecerse y en el noble pueblo español a quién servir. Respetando todas las opiniones, tengo claro que la monarquía sirve, lo demuestra "El discurso del Rey", y más en un tiempo como el nuestro del que puede decirse, como el título de la comedia de Rojas Zorrilla, "Del Rey abajo, ninguno".