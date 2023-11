Ella será reina

El 30 de enero de 1986 prestaba juramento a la Constitución de 1978 el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Era presidente del Congreso Gregorio Peces Barba y se procedió con un ritual similar al desarrollado el pasado 31 de octubre. Las presencias fueron distintas. Entonces acudieron el presidente de la Generalitat, Sr. Puyol, y el entonces Lendakari, Sr. Ardanza. En esta ocasión no acudieron ni el presidente de Cataluña ni el del País Vasco. ¿A qué se deben las ausencias? A mi juicio, a falta de cortesía institucional y, en ambos casos, a cálculos electorales; uno por diferenciarse de Puigdemont y otro por no darles ventajas en la ausencia a los de Otegui. Tengo pocas dudas acerca de la simpatía de los votantes de Esquerra por la institución monárquica, pero no tengo ninguna acerca de las simpatías que por ella profesan muchos votantes del PNV. El resto de presidentes acudieron como hicieron también en 1986, y los parlamentarios que parece serán socios de Sánchez no acudieron.

Entre las ausencias también figuran las de los Reyes eméritos. Se trata de una extraña situación, pero querida e impulsada por el actual Gobierno en funciones.

La Princesa de Asturias, seria, rigurosa para su edad, de blanco absoluto, mostró segura su compromiso con la Constitución y todo su contenido. Una princesa que llegará a ser Reina de España, pese a los malos augurios de algunos, que dejarán de tener presencia institucional y que poco aportaron a la reciente historia de España.

Han pasado 37 años desde aquel juramento del entonces Príncipe de Asturias, hoy Rey de España. El ritual protocolario y el ceremonial permanecieron invariables respecto al de 1986, y por tanto esta vez no hubo necesidad de desarrollar el artículo 61.2 del texto constitucional. Referencia mínima y exigua que requirió ulterior desarrollo. Es destacable el papel del entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, con el Gobierno y con la Casa Real. Así, se elaboró la fórmula exacta del juramento que el pasado día 31 se volvió a repetir por la Princesa Heredera: "Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas y fidelidad al Rey". Prácticamente igual al referido por la Constitución para el Rey, al ser proclamado ante las Cortes.

El juramento constituye una costumbre constitucional y parlamentaria que no existía en 1986. Como diría José María Cazorla, entonces secretario general del Congreso y Letrado Mayor de las Cortes Generales: Nada se improvisó, todo se analizó y ponderó.

El compromiso de la Princesa de Asturias es de naturaleza personal y de los más importantes que asumirá la heredera al trono, y las Cortes Generales, en sesión conjunta y solemne, reciben ese juramento como representantes de la Nación española de la que emanan los poderes del Estado. Era importante que se realizase el día en que Leonor cumplía los 18 años para así dar exacto cumplimiento a nuestra Constitución, y no dejar espacios indefinidos trasladándose a fechas posteriores a la exacta del nacimiento.

En la sesión solemne se produce un único discurso, el de quien ostente la presidencia del Congreso de los Diputados. Sólo hay dos casos, y por tanto la comparativa es fácil. Sin duda, el breve discurso de Peces Barba superó con creces, a mi juicio, el de Armengol, que fue muy largo y con demasiadas referencias políticas, en vez de glosar el momento histórico que estábamos viviendo y el papel de las Cortes y de la heredera al trono de España. En fin, hay lo que hay…

Me permito un pequeño apunte personal acerca del discurso de la Princesa Leonor con posterioridad al juramento y en sede distinta. Supongo que todo se exploró en 1986, pero el discurso en sede parlamentaria ante quienes reciben su juramento hubiese aportado a la sesión más contenido y realce, ya que son las Cortes las que asumen el protagonismo del juramento. Ni el Gobierno ni el Rey tienen papel alguno en el ceremonial. De hecho, al finalizar el juramento se pronuncian estas palabras: Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza Real ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona.

En todo caso, un día para la historia de España, de continuidad de nuestra Monarquía parlamentaria y por tanto de nuestra Constitución, que debe ser respetada y nunca perturbada, como obra bien hecha para lograr la concordia entre los españoles. Así, dos padres de la Constitución, Roca Junyent y Herrero y Rodríguez de Miñón acompañaron a la Princesa en el almuerzo en sitios preferentes.

El 31 de octubre de 2023 es un día a recordar; algunos tuvimos la inmensa suerte de participar en el.