Amnistía y economía

¿Tiene la amnistía consecuencias económicas? El efecto de una amnistía penal, pude ser considerada por los tenedores de deuda española como una desconexión a la esfera de “democracias plenas”. En una situación así los informes de la industria financiera reflejarían aspectos negativos en relación a la transparencia, la inestabilidad, la desconfianza, etc., recomendando, incluso, la estampida de empresas y de fondos de inversión. Otro de los impactos que cabría, sería la subida de la prima de riesgo, dañando la deuda, haciendo más complicada la refinanciación, y, por tanto, el crecimiento y el empleo. De materializarse las prebendas económicas que acompañarían a la amnistía (condonaciones e indemnizaciones mil millonarias, instauración de una suerte de régimen de cupo fiscal…) obligaría a incrementar de nuevo la presión fiscal, que ya es desproporcionada, lo que sería un auténtico lastre para la ciudadanía y la competitividad de las empresas, y encima, el resto de Comunidades tendrían que apechugar con la alta tasa de deuda que tiene Cataluña con el Estado. Y, si se considera un contexto de referéndum, se abriría un cataclismo trufado de más deuda, más déficit, etc. ¿Cómo acaba el año económicamente en España? El país acabará este año con un déficit cercano a los 100.000 millones de euros, una aberración esférica. Las previsiones para el año que viene no son nada halagüeños, pues, por un lado, el marco regulatorio y fiscal está enfrentado con las empresas, y por otro, a la subida de impuestos hay que añadir el desajuste económico que supondrá el coste de los privilegios a Cataluña y Vascongadas. ¿Y la situación económica global está mejor? El 1% de la población del planeta ostenta la mitad del capital mundial. Estas élites mantienen sus privilegios a través de las “agendas globalistas”. A la vez, las necesidades de los de “abajo” se intenta cubrir con dinero que no se tiene a base de deuda, que no es más de proyectar al futuro la pobreza. ¿Hay que intervenir los precios? Esta medida populista es muy fácil de vender al público indocumentado. Durante cientos de años se ha intentado la intervención como solución, pero jamás ha funcionado, lo que propicia son nuevos problemas como la escasez y la economía sumergida. En el último año Argentina topó 1.700 productos y la inflación subió al 140%. ¿Por qué las empresas privadas descienden de número? Atacar constantemente a las empresas, acusándoles de ganar dinero, como si eso fuera algo negativo, y achacándoles injustamente las subidas de inflación, es imprudente e impropias de un país democrático y abierto. ¿Es necesaria la empresa pública? El nuevo INI español cuenta con 5.121 empresas y 2,6 millones de personas en plantilla de empresas y entes públicos, en buena parte deficitarios y sin aplicación productiva, convirtiéndose en el mayor grupo empresarial de Europa, que sobreviven de deuda. ¿Cooperación o Competitividad? Ambas. La cooperación como única estrategia es la base del populismo. Los mejores resultados del mundo se basan en una combinación eficiente de la competitividad global y de la protección de lo propio. ¿Está la política judicializada? Para no judicializar la política, no hay que politizar la justicia. Los políticos ¿dan la talla? Llevamos muchos años con políticas de partido y se necesitan políticas para el pueblo. La estrategia actual está en dirigirse a las emociones aportando soluciones de corriente confortable: sólo los peces muertos nadan con la corriente. ¿Y la ciudadanía no se da cuenta de la situación real? Es más fácil engañar que convencer. "El pasto es verde" ya no es una obviedad, pues depende de la palanca de opinión que lo maneja. ¿Qué hacer? A corto plazo aplicar justicia igualitaria para comunes e intocables. A medio, e idealizando, cambiar el sistema electoral (un español un voto), ilegalizar a los partidos que se dedican en exclusiva a la ruptura de la unidad de la nación, más que nada para homologarse con Europa. Una revolución fiscal a la irlandesa. Incorporar la responsabilidad política a los administradores y a los administrados una agenda moral de conciencia ciudadana. Y esencial, cambiar los planes educativos hacia una enseñanza libre y competitiva que no fuerce a los alumnos a la "anestesia" de hipnosis colectiva, aplicando valores para prosperar y que fluya leche y miel y no caer en el "inglorioso" pozo de la estupidez mientras los "ricos" huyen en sus "cohetes".