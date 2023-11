«Lex talionis» a la enésima potencia

Justo en este momento en el que escribo no tengo ni idea qué va a suceder con Gaza e Israel, cada día son más y más los muertos, Gaza sin agua, sin electricidad, bombardeada y ensangrentada por los cuerpos de niños inocentes…

Después de los primeros días de tensión, pareciera que como decía la poeta polaca Wislawa Szymborska, «las cámaras ya se han ido a otra guerra», como siempre sucede y la atención mediática disminuye. Aunque los españoles en su conjunto, tengamos buenas intenciones, esbozamos la convicción de que no podemos hacer nada y que a pesar de que toda la situación bélica nos produzca congoja, nos autojustificamos pensando que después de todo, no es nuestra guerra, y que ni somos EEUU, ni altos funcionarios judíos en la Casa Blanca con capacidad de extralobbys y que nuestro poder de disuasión y o de dispersión o enfriamiento del conflicto es nimio, casi nulo. Así que nos amoldamos, miramos de refilón las imágenes más cruentas y argumentamos que, como habitantes de este país nuestra lucha diaria pasa por otros derroteros: llegar a fin de mes, pagar el IBI e intentar seguir viviendo en este contexto, intra o interestatal, aministiado o sin aministiar, que nos marca el otoño, eso y pensar en hacer malabares hasta que llegue la paga doble de Navidad y nos dé un respiro.

Las bombas seguirán cayendo en Gaza y en Cisjordania, la incursión terrestre es ya un hecho y la escalada de ese conflicto irá, con toda probabilidad, en aumento. Y pese a que tengamos, ese pulso, esa certeza, nos callaremos, mientras en nuestro fuero interno estemos inquietos por los «lobos solitarios» e incluso oremos para que aquí no suceda nada y, para que todo siga igual. Las desgracias de Gaza suceden cerca, pero a la sazón, no dejan de ser al otro lado del Mediterráneo, a miles de kilómetros, lo que nos impone cierta distancia en la perspectiva. Después de todo, más cerca tenemos las costas atlánticas donde los cayucos llenos de migrantes continuarán llegando a Canarias. Lo harán ahora, y lo harán siempre. Es como si todo lo hubiéramos dado ya por perdido y que nada tuviera arreglo. Hemos claudicado incluso al deterioro del planeta, toda la esperanza se ha difuminado tras el covid y nos hubiera mutado la visión, se nos hubiera acortado y solo pensáramos en subsistir, en movernos en los pequeños círculos concéntricos de los quehaceres diarios, sin otro tipo de finalidad o de meta. Mientras tanto, en el fondo, damos gracias por vivir en este país, que después de todo no es tan mal país. (Peor esta Francia, por ejemplo, con la plaga de chinches). Así que vamos asumiendo que lo malo siga sucediendo, pero que lo haga fuera de nuestras fronteras. Y de eso hablamos cuando hablamos de correr como Murakami, o cuando hablamos, en definitiva, de vivir, de vivir con más o menos miedo.

Hace unas semanas Meryl Streep disertaba en su discurso de los Premios sobre el don de la empatía y como lo vamos perdemos a medida que nos vamos haciendo adultos, cuando vamos interiorizando la capacidad de daño de tienen ciertos individuos y por ello, el pulso vital de la autoprotección y de la defensa como modo de supervivencia. Para sobrevivir en la edad adulta renunciamos a empatizar y también a ayudar.

Personalmente creo que, aunque eso sea así, y en alas de esa misma supervivencia, la sociedad debería ser capaza de neutralizar a los individuos más violentos porque esos individuos siempre buscarán excusas para su hambre de venganza y para justificar el uso de fuerza. La capacidad de odio también está en nuestro ADN, pero cuando ese odio se vuelve irracional y totalmente desmedido nunca traerá nada bueno y sí, siempre, mucho más sufrimiento.

Yo no creo ni en el buenismo, ni tampoco en el malditismo, pero en lo que sí creo en nuestra humanidad, o si me apuran, en nuestra animalidad, en nuestro conjunto de células diseñadas para preservar la especie. Por ello, abogo por aislar y no dar razones a los individuos más perversos o más fanáticos. Esos individuos que siempre argumentaran con fantasmagóricas presencias o existencias de enemigos para autoproclamarse salvadores y saberse los bien elegidos, herederos de los designios de un Yahvé, de un Alá, de un Dios o de un 11 de Septiembre. Pero debemos estar alertas ante ellos, porque pueden precipitarnos a todos al caos y a una espiral frenética de desorden y de autodestrucción.

Así es que, aunque yo hoy no quiera disertar sobre la bondad, ni tampoco sobre la maldad, sólo sobre la supervivencia, esa misma búsqueda de supervivencia pasa muchas veces por no callarse, por no resignarse, por no permanecer quietos, ni difusos en el paisaje. Si queremos protegernos debemos neutralizar a los más sanguinarios, o a los revanchistas, o incluso a los más inventores de relatos inexistentes para su propia búsqueda de alzamiento en guías espirituales por orden de las deidades. Y digamos que con ese argumento me vale tanto para los alentadores de Hamás, para la policía del islam en Irán, para sus mártires, para Hitler y para supremacía de la raza aria, para Putin y la gloria del pueblo ruso, para Netanyahu y sus elegidas tribus de Israel o, si me apuran y a otra escala, para Puigdemont y su martiricidio en un chalet de lujo, a todo tren, con un gran lazo amarillo, a modo de dádiva independentista. Ese argumento me es válido para casi para todo, pero sobre manera para los “machitos”, haciendo “machadas”, o planeando matanzas, o teatralizaciones sesgadas, ese argumento me sirve para casi todas las razones bélicas, para casi todos los casus belli que han sucedido o se suceden a lo largo de la humanidad.

Las madres ven morir a sus hijos en Palestina, y los han visto en Israel. No sé si ellas entienden las razones a sus pérdidas, o si creen en los argumentos de los que las han conducido a esa desgracia. Yo mientras, con mi mirada violeta, me pongo frente a los telediarios, los observo y lo que veo es que básicamente siempre en esas tesituras a tíos encantados de haberse conocido. Son ellos los que meten a las mujeres y a sus hijos en esos bretes y en esas tragedias. Iré aún más lejos en lo políticamente incorrecto, y afirmaré que supongo que el género masculino (porque yo creo en la existencia de un género masculino) está diseñado de otro modo y que las mujeres tenemos, en esencia, un sentido diferente de la vida, de la muerte e incluso de la justicia o de la venganza. Potenciar las políticas de extremo revanchismo amenaza a la especie, a la totalidad de los humanos. Los individuos más vengativos se convierten así, en los más peligrosos, tanto para sus enemigos, pero también para los que forman parte de su grupo. Así que párenlos ya, a todos ellos.

Las políticas de seguridad y de justicia tendrían que ir por esa línea. En ser un plato que se sirva frío, como dice el refrán, pero yo añadiría algo más: la venganza o la justicia debería contener en el plato la ración exacta, la dosis mínima, la más pequeña posible para no provocar una distorsión o nuevas excusas. Una «lex talionis» a la enésima potencia solo lleva a propagar el proceso destructivo y retroalimentarlo. Los hechos y las tensiones que originan las guerras siempre son comparativamente mínimas cuando se analizan los terribles coeficientes devastadores que causa el elevar esa «lex» a la enésima potencia. En eso creo, y también en que las sociedades más pacificadas suelen coincidir con las más igualitarias en términos feministas, quizás porque las mujeres tienen otra visión sobre la preservación de la vida y de las condiciones para generarla y esa perspectiva las hace quizás más visionarias a medio y largo plazo.