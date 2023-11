... y tiro porque me toca

En un incesante torbellino de violencia y muerte, una nueva página sangrienta se ha abierto en la larga lucha entre la franja de Gaza, bajo el Gobierno de Hamas, y el Estado de Israel. Desde las Intifadas hasta operaciones militares notorias como "Cast Lead", "Pillar of Defense", "Protective Edge", "Guardians of the Walls" y muchas otras, la región se encuentra una vez más al borde del abismo y más, en concreto, la citada franja.

No pretendo con esta tribuna resolver un conflicto complejo y arraigado en el tiempo, pero busco arrojar un poco de luz sobre sus matices y desafíos, mientras considero vías para una coexistencia pacífica en la región.

El 7 de octubre, un atentado terrorista de proporciones catastróficas sacudió a la población israelí. Las impactantes imágenes dejaron una huella imborrable en la mente colectiva, desatando una respuesta inmediata de rechazo y horror. La condena a este acto bárbaro fue prácticamente unánime en Occidente, aunque no así en otros países que intentaron enmarcarlo como parte de un conflicto en curso entre Palestina e Israel. Este deliberado ataque contra civiles constituye un acto terrorista sin precedentes, claramente diseñado para desencadenar un conflicto a gran escala, potencialmente involucrando a países vecinos. Esto acontece en un contexto en el que se estaba produciendo una creciente normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, así como con otros países árabes de la región. Es evidente que Hamas ve con preocupación este acercamiento.

Hamas ha sido catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos desde 1995, Canadá desde 2002 y la Unión Europea desde 2003. No obstante, algunos estados islámicos, además de Rusia y China, no comparten esta perspectiva, llegando incluso a considerar a Hamas como un movimiento legítimo de liberación. El conflicto palestino-israelí se desarrolla en dos zonas geográficas y políticas distintas: Gaza, bajo el control de Hamas, y Cisjordania, bajo el liderazgo de la organización Fatah, fundada por Yasir Arafat, que representa a la Autoridad Nacional Palestina, aunque no ejerce jurisdicción sobre Gaza.

Para la mayoría de las personas ajenas a esta guerra, la geopolítica de la región y los actores involucrados pueden resultar confusos. Este conflicto tiene raíces que se remontan, al menos, a 1948, cuando David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel, siguiendo el plan de las Naciones Unidas. Sin embargo, la historia de la Palestina histórica se entrelaza con civilizaciones antiguas como los filisteos, hebreos, fenicios y asirios, lo que añade una capa de complejidad y una herencia histórica profunda a este conflicto que no puedo abordar en este artículo.

La idea de una solución de dos estados surgió con la resolución de las Naciones Unidas en 1947, aunque nunca llegó a materializarse. La población árabe mayoritaria se oponía a ceder el 55 % de lo que consideraban su territorio a un nuevo Estado, que en ese momento representaba una pequeña minoría antes de la llegada de inmigrantes judíos provenientes de la diáspora. Además, el nuevo Estado de Israel también rechazó la división.

Este fue un comienzo problemático y desde entonces no ha sido posible hallar una solución que acomode todos los diferentes puntos de vista, a pesar de los numerosos intentos y tratados que se han llevado a cabo durante décadas, incluyendo la Conferencia de Ginebra de 1973, los Acuerdos de Camp David de 1978, pasando por la Conferencia de Madrid en 1991 o los Acuerdos de Oslo de 1993. Todos estos esfuerzos han fracasado en la búsqueda de una paz duradera y una solución al conflicto perpetuo.

La tragedia que observamos a diario en Gaza con los bombardeos de Israel mientras Hamas utiliza a la población como escudo es aterradora. Una población que ha vivido décadas en una especie de prisión al aire libre, lo que ha fomentado el surgimiento de extremistas y terroristas. Hamas se aprovecha de esta miseria para perpetuar su guerra sin fin en nombre de una liberación prometida que nunca llega. Mientras tanto la sangre de los inocentes sigue tiñendo de rojo la tierra y las almas de ambos pueblos.

En un mundo donde la historia se aprende a través de las redes sociales y la desinformación y la manipulación prevalecen, nos encontramos inmersos en una trágica y absurda situación que parece ser exclusiva de esta región. Cuando Israel se defiende y responde a los ataques desde Gaza, recibe críticas por su supuesta desproporción en la respuesta. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Debería Israel abstenerse de actuar? La medición del sufrimiento en ambos lados es subjetiva y compleja. La pregunta que se plantea es: ¿Quién regulará la respuesta israelí y en base a qué criterios?

Estos días, hemos presenciado manifestaciones en muchos países occidentales donde se gritaba el lema de Hamas: "From the river to the sea, Palestine will be free", aunque muchos manifestantes desconocen su significado real: la expulsión o aniquilación de Israel en la región. La ignorancia es peligrosa y, en este contexto, no podemos permitirnos el lujo de ignorar la realidad. Defender la paz es una cosa, pero no se puede ser equidistante en esta guerra.

En este escenario, cabe preguntarse si es posible liberar a Gaza del yugo de Hamas, para después levantar el bloqueo en la Franja y reanudar las negociaciones para establecer finalmente dos estados independientes: Israel y Palestina. No será fácil acordar las fronteras, nunca lo ha sido, ni ponerse de acuerdo en todo lo demás, pero no veo otra opción que no pase por dos estados independientes.