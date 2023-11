Cuidar al docente es cuidar al estudiante

En nuestra red educativa, los profesores observamos una necesidad patente: profesionales de la psicología que actúen con el alumnado más vulnerable desde el punto de vista mental, ya sea por conductas autolíticas o por otro tipo de alteraciones del comportamiento que son cada día más frecuentes y que sencillamente nos desbordan.

Pese a su esfuerzo y buen hacer, los psicólogos y psicopedagogos que ejercen como orientadores en nuestros centros no son especialistas en psicología clínica. Por consiguiente, no están entrenados en diagnosticar y tratar buena parte de esos problemas. Lo único que podemos hacer es derivar a esos estudiantes a la red de Salud Mental, o a otros recursos alternativos, donde podemos encontrarnos con un nuevo obstáculo: las prolongadas esperas para que sean atendidas situaciones que, a menudo, requieren una intervención quizá no inmediata, pero sí diligente.

Una parte importante de ese alumnado necesita acudir a gabinetes de psicólogos clínicos que puedan dispensarles terapias pautadas y adecuadas a unos diagnósticos rigurosos. No hace falta ser experto para saber que hay trastornos menores que si se diagnostican mal y tarde van a agravarse de manera inevitable. Eso lo vemos en las aulas con cierta frecuencia.

Los alumnos con esos perfiles trasladan al profesorado una responsabilidad enorme que no estamos en condiciones de asumir. Nosotros somos educadores y profesores: ésa es nuestra misión, para eso nos hemos formado y hemos pasado exigentes filtros de selección.

A los docentes no se nos puede pedir que intervengamos en situaciones francamente delicadas que muy a menudo no tienen su origen en los propios centros educativos. Una gran porción de estos problemas vienen derivados de los ambientes familiares, de situaciones de inestabilidad que invitan a pensar, desde el sentido común, que lo idóneo sería una intervención que no sólo fuera dirigida al alumnado, sino al conjunto de la familia.

No se trata de echar balones fuera, sino de poner el bienestar de los alumnos y de sus familias en manos de expertos. Los docentes podemos ejercer un papel de detección inicial, porque estamos a pie de obra, en las aulas. Pero los pasos posteriores ni podemos darlos con acierto ni nos competen como tarea educativa.

Más bien sería necesario empezar a plantearse lo contrario: ¿Quién cuida al cuidador, en este caso al profesorado? La realidad es que hemos de enfrentarnos a situaciones complicadas que no raramente terminamos llevándonos a casa en una mochila cada día más cargada. A mi juicio, resultan muy creíbles esas estadísticas según las cuales tres de cada cuatro profesores están quemados (ciertamente, por múltiples razones, no sólo la citada).

Concluyo y resumo. Se necesitan más medios para propiciar el bienestar emocional del alumnado y de la comunidad educativa. Recursos de los que los docentes no estamos dotados ni por formación ni por competencias. Nuestra labor debería ser única y exclusivamente de detección. Y a partir de ahí ya deben ser otros especialistas los que entren en escena. Y con la diligencia que estos cuadros exigen. Que se registren demoras de hasta tres meses, como sucede con cierta frecuencia, es garantía de ineficacia. Y las consecuencias están a la vista de todos.