En noviembre de 2017, Vara proclamó en unos desayunos, delante de la entonces vicepresidenta Sáenz de Santa María, que en Cataluña las fuerzas independentistas habían intentado implantar un orden totalitario saltándose la Constitución y además de exigir que eso se castigase, hacía un llamamiento a los demócratas españoles para desprenderse de sus complejos y trabajar juntos en un proyecto para todo el país y no solo para Cataluña. No sé de qué complejos se ha desprendido Vara en solo seis años. Y los ingenuos que hablaban de su mala cara, como si se estuviera tragando un sapo en el cónclave ese del PSOE, donde Sánchez se atribuyó la propiedad de España y conminó a aceptar la amnistía en el nombre mismo de la patria, confundieron su semblante grave con disgusto, cuando en realidad revelaba vasallaje y no rebelión. Vara estaba serio porque tiene esa cara, pero en absoluto le parece mal la amnistía ni probablemente nada de lo que venga detrás. Ni a él ni a otros tantos cuyo apoyo tiene el "en funciones" asegurado.

Hasta tal punto ha pasado el extremeño de barón a lacayo que hay que escucharle decir la trola, la memez y la irrealidad de que, quienes antes querían romper España ahora se suman a hacer posible su presente y su futuro. Solo con Sánchez está el futuro de España asegurado, dice el personaje, con un caudillismo tan servil que toda vergüenza es poca. ¿Qué futuro ve Vara asegurado? ¿Es que no ha oído a Aragonés y Junqueras que el objetivo último o sea, el futuro perseguido, es el referéndum de autodeterminación? ¿Es que no ve a Puigdemont pavonearse y humillar a su presidente y hacer tragar a su número 3 la fotito del golpe, con una jactancia y prepotencia tan insufrible que obliga a la buena gente que tiene que cenar con esa imagen a cambiar inmediatamente de canal para combatir una subida súbita de tensión? ¿De verdad cree que, negando la evidencia, sus deseos se vuelven realidad? ¿A quién espera convencer que no esté ya convencido? Que se busque otra argucia para justificar su incoherencia. Y allá él y los muchísimos como él.