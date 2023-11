Podrá hoy cantar loas la FSA al apoyo de la militancia asturiana a los postulados sanchistas en favor de la ominosa amnistía en el referéndum telemático de los últimos días. Ocho de cada diez dieron el sí incólume a la causa que conlleva garantizar la investidura de su amo y señor. Amén.

Pero convendría a la dirección socialista de esta región no entonar aleluyas con fuegos de artificio acerca de la taimada cuestión si se tiene en cuenta que prácticamente la mitad del censo se quedó sin votar, que la federación asturiana fue la de menor participación del país, y en la que el “no” alcanzó mayor porcentaje (17,09%) solo por debajo de Castilla-La Mancha, donde se llegó al 19,81%.

Otra pregunta que cabría hacerse en buena lid es determinar dónde han ido a parar los más de 1.100 militantes de diferencia que hay entre los 8.290 socialistas censados con derecho a voto en las primarias de 2017, ganadas por Adrián Barbón, y los 7.145 de la actualidad. O sea, que el PSOE asturiano ha perdido en un lustro más de un millar de militantes. Enhorabuena.

Por lo demás, el presidente del Principado ha dicho que no va “a templar gaitas” con el acuerdo de la quita de deuda a Cataluña. Nunca más de acuerdo con la etimología empleada, de enorme rigorusidad en este caso. Según el diccionario, se puede considerar un “templagaitas” a quien actúa con cautela para que no se cree un conflicto o no se ofenda o se enfade alguien. O sea, no contrariar al jefe supremo suyo y que parezca lo contrario. El presidente lo ha clavado.