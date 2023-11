Parábola de un alcalde del PSOE y un cura foráneo

Las desventuras de Don Camilo y el alcalde Peppone, dos personajes creados por el escritor italiano Giovanni Guareschi, fueron paradigma de las relaciones entre la Iglesia y el poder civil. Alcalde y párroco vivieron cantidad de desencuentro y anécdotas, que no culminaron en el pueblo a orillas del río Po, sino que cuando "diventaron" (verbo que se utiliza en Roma cuando un cura es nombrado obispo) en obispo y senador respectivamente, se trasladaron sus disputas a la ciudad eterna.

Hoy quiero contarles también una historia entre un alcalde de un concejo central de nuestra Asturias rural y un cura recién llegado desde los Andes peruanos. Su historia es bien distinta a los personajes de Guareschi. Entre ellos no hay desencuentros por sus ideologías o credos, ni tampoco por ganar, entre enfrentamientos, el beneplácito de un vecindario, que coincide con la feligresía del lugar.

El nuevo cura procede de unas parroquias de los Andes que están a 3.600 metros de altura. Su viaje no fue fácil, pero lo peor vino después, al tomar tierra en su diócesis asturiana. Cuando entramos con él en la casa rectoral (le acompañábamos dos sacerdotes) nos pusimos todos a expulsar fuertes estornudos que solo cesaron cuando nuestros cuerpos se adaptaron al frío y la humedad. Aquella casa resultaba inhóspita.

Posiblemente, al verla, el recién llegado echó de menos su vivienda de las montañas andinas, humilde pero acogedora.

Tras abrir puertas y ventanas comenzó la inspección. No había nada que llevarse a la boca (gracias a ello, la casa estaba libre de roedores).

Tampoco había mantas con que cubrirse por las noches en este otoño que ya se deja notar. Lo peor es que tampoco había dinero para comprarlas.

Como todo apóstol, el cura peruano se había puesto en camino siguiendo las instrucciones del Señor: "No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias" (Lc. 10,1ss)

Al conocer el desvalimiento del párroco, los feligreses corrieron la voz. Y entonces se produjo el milagro. Muchos fueron a sus casas, abrieron la alacena y metieron en un cesto las viandas necesarias para que el cura pudiese comer. Aquello parecía un belén viviente; pero en lugar de figuras de barro que llevaban sus presentes al niño recién nacido en el portal de Belén, eran personas reales que hacían cola para donar sus productos de la huerta o de la matanza. Con ese gesto de fraternidad estaban expresando, con obras, la misma frase que se oyó en Belén:

"Bendito el que viene en nombre del Señor".

Una vez satisfechas las necesidades alimenticias del cura, los vecinos descubrieron que no tenía agua caliente para ducharse ni para fregar. Y aquí comienza la historia del Alcalde. Cuando le contaron que el nuevo párroco estaba duchándose con agua fría, dicen los testigos que exclamó con voz potente:

–Mientras que yo sea alcalde, ningún vecino de este concejo se tendrá que duchar con agua fría.

Y ni corto ni perezoso, se arremangó, tomó una garrafa de cien litros y llevó a la casa rectoral el oro líquido que alimentaría la llama de aquel quemador seco de combustible.

El Alcalde no se puso a analizar de quién era la responsabilidad de aquella situación de penuria y abandono. Podía haberse desentendido fácilmente diciendo que no era cosa suya, sino del Arzobispado. Pero no actuó como un funcionario insensible, sino como un hombre hospitalario y generoso. Tampoco se le ocurrió pensar que el nuevo cura aún no estaba empadronado, o que no tenía los papeles de residencia, que según la ley de extranjería "es ilegal": primero resolvió el problema. Más adelante ya se darían los pasos necesarios.

Me recordó al buen samaritano que auxilió al hombre que estaba tirado al borde del camino. Pasaron ante él sacerdotes y levitas, pero ninguno lo atendió. Su prioridad eran las leyes, la normativa religiosa… coinciden Hoy siguen haciendo lo mismo: "mirar para otro lado".

No son los discursos cargados de palabras bonitas ni los organigramas pluscuamperfectos los que servirán de acompañamiento y acogida a los hermanos sacerdotes. Serán acciones concretas y próximas como la del alcalde de Belmonte de Miranda (PSOE) las que desmonten las ideologías y choques entre los partidos y la Iglesia.

Señor alcalde, D. Gilberto Alonso Suárez: hoy ha escrito usted una nueva parábola; ha sido un buen samaritano para el cura. ¡Chapó!