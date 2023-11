Lista de espera de cuatro años

El Principado de Asturias no cuida a sus ancianos. Más bien, los abandona. Al menos, esta es la experiencia de mi familia. Sucedió con mi padre y ha vuelto a suceder con mi madre.

Tardaron más de tres años en concederle la discapacidad a mi padre. Pensábamos que aquello había sido el colmo, pero el colmo se quedó corto. Hace tres años y cinco meses pedimos la discapacidad para mi madre. En ese momento, era una mujer mayor, de 88 años. Después de 41 meses aún seguimos esperando la valoración. Ya tiene 92 años. Aunque suene duro decirlo, la impresión es que están esperando a que se muera, así ya no hay que hacer nada. Y nuestro querido Principado, tranquilo, una cosa menos; perdón, una asturiana menos.

Fui ayer al servicio social para preguntarles y me han dicho que "siguen un estricto orden de lista". Y yo me pregunto: "¿Me estaban tomando el pelo?". Añadió la funcionaria: "Estamos llamando a los de octubre, y usted la pidió en julio, aún le queda". Es decir, con los cálculos más optimistas, le examinarán dentro de tres o cuatro meses, luego tienen que tomar la decisión y contestarnos. Vamos a conquistar un récord Guinness: como mínimo, cuatro años. Y, por supuesto, mi madre será un poco más mayor que ahora, tendrá entonces 93. Ella no camina, no puede oír y casi ni hablar... pero, según se atreven a decir en ocasiones desde oficinas del Principado, estamos en una comunidad que cuida a sus ancianos. No sé si nuestro presidente Barbón tiene la suerte de que vivan sus padres, ojalá la tenga. Pero seguro que si él los tuviera en la situación de los míos –y de otros– se daría cuenta de cómo trata el Principado a los ancianos más débiles y enfermos.

Cuando leo en la prensa acerca de la ley de dependencia o de los servicios sociales en Asturias, con datos tan estupendos que dan envidia, me entra un no sé qué en el estómago que me deja lela unas horas. He decidido saltarme ese tipo de noticias porque quiero seguir siendo feliz. Gracias, Principado, por cuidar tan bien de nuestros ancianos.

Por cierto, mi madre se llama María Luisa Antuña Asenjo, por si desean consultar los datos que aquí denuncio.

Porque en lista de espera ya de tres años y cinco meses indicaría que Asturias está llena de discapacitados esperando su reconocimiento porque no se entiende de otra manera esta demora que acaba con las familias y que es un signo de desagradecimiento a quienes contribuyeron a levantar esta comunidad.