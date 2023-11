El skyland del skyline de Puerto de Vega

Debo a la bondad de un colega el siguiente correo: "Veo a una joven periodista televisiva por tierras onubenses que en un momento dado dice: ‘Y aquí estamos, en un lugar privilegiado desde donde podemos ver el skyland de Valverde del Camino’. Yo supongo que querría decir skyline, pero se lió por ponerse estupenda. Ya te puedes imaginar el skyline de Valverde del Camino. Una sucesión de casas bajitas y blancas sobre una tierra plana". Sí, querido, me lo imagino perfectamente, pues en esa localidad valverdeña estuve, muchos años atrás, en un tris de devolver el alma a mi Creador cuando cometí la estupidez de bajar a La Antilla, en Huelva, no Sevilla mediante sino atravesando la sierra de Aracena. Unos 40 grados largos, dentro de un Seat que no conocía el aire acondicionado ni de oídas. Me encanta lo de skyland, que sería "cielotierra" o alguna barbaridad semejante. Me encanta que se aplique skyline (horizonte, panorama urbano, perfil de una ciudad...) a Valverde del Camino. Me encanta que lo haga una profesional del periodismo. A lo que yo me vengo a referir es que, puestos a decir burradas que suenen chanchi piruli, cuanto más chanchis y más pirulis, mejor.

--- Leo con atención y agradable sorpresa y disgustito final un artículo de Félix de Azúa en el otrora grandísimo periódico nacional –in my opinion, o sea, a mi parecer. Con atención porque fuera Azúa discípulo o tertuliano de Juan Benet, y su obra escrita gozó de mi predilección no pocas veces (sobre todo, "Cambio de bandera", ya ven). Con agradable sorpresa por versar la columna sobre Jovellanos, al que mucho pondera, al que eleva a la altura que merece, teniéndolo por la mejor cabeza del XVIII español. Con disgustito final cuando habla de la muerte del prócer "en un pequeño pueblo gallego". Pues no. Perdimos a Jovellanos en Asturias, en Puerto de Vega, que no en Galicia. A más de 30 kms, pues, de nuestros vecinos. Copio la wiki: Puerto de Vega es una localidad española perteneciente al concejo asturiano de Navia. Conocida coloquialmente como "Vega" o por su nombre en asturiano Veiga (...). En Puerto de Vega murió en 1811 el ilustrado asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos, en la casa de Trelles Osorio. Y el que quiera saber más sobre aquellos días que lea la novela de Juan Pedro Aparicio "Nuestros hijos volarán con el siglo". Se siente. --- Como el notable escritor Sergio del Molino (44 años) suele tener ese tic tan milenial de menospreciar muchos gustos de los como yo baby boomers (70 tacos) y tal cosa ha vuelto a hacer con la miniserie televisiva argentina "Nada" a la que pone a parir en una columna, tengo yo mucho gusto en sacar a pasear mi tic tan baby boomer de desairar a muchos mileniales y contar aquí que me lo pasé muy requetebién con esas historietas de un cascarrabias a lo Carlos Boyero, solo que en gastronomía en vez de en cine, protagonizadas por Luis Brandoni (79) y con un estupendo y esporádico Guillermo Francella (68) que ya me deleitó (uso esta palabra de señor mayor) en "El gerente". Episodios de apenas media hora. Lo suficiente. Baby boomer: aquel que ya no aguanta rollos morrollos ampulosos. Y todos tan contentos. --- Si ustedes me lo permiten, les entregaré al finalizar algún artículo y de vez en cuando, una cita, una frase que me haya hecho tilín aunque no por ofrecer una pauta, no por encapsular una verdad rotunda. Simplemente se trata de traer aquí alguna locución a la que he encontrado como lector un aquel, una gracia, un bien dicho, un qué sé yo. Comienzo con estas palabras de Josep Pla a quien tanto quiero: "Las personas sensibles suelen salir de los conciertos con un aire de haber recibido una gran paliza". Cómo observaba y cómo lo contaba el viejo ampurdanés. En fin, que la semana próxima amanecerá Dios y medraremos.