España ha tenido tiempos mejores. Puede que no se rompa, pero entre sus grietas se ha colado el mayor atropello contra la democracia por un puñado de miserables votos manejados por unos seres ínfimos. Esto no es broma, se ha pactado con delincuentes la rendición del Estado de derecho y la supresión del delito, sin tener en cuenta la separación de poderes. Se ha abierto la famosa vía del lawfare, que consiste en que los jueces sean perseguidos por los políticos que al mismo tiempo se declaran impunes. Pueden malversar y corromperse: la "judicialización de la política", como dicen, ha sido abolida. Ya no somos iguales ante la ley.

Los independentistas de Junts, que tienen el 1 por ciento de los votos, marcarán el destino de este país porque así lo ha decidido el segundo partido más votado, con el primero y el tercero en contra. La amnistía se extenderá más allá del procés, según el acuerdo alcanzado por el PSOE, que ha preferido entregar el Estado a sus enemigos antes de repetir unas elecciones. Sufrirá por ello, porque Puigdemont ya ha advertido, bajo la humillante vigilancia de un mediador internacional, que tendrá que ganarse sus apoyos día y día y que el objetivo ultimo es la independencia. La única forma de que renuncien será dárselo todo. Se negociará la cesión a Cataluña de la totalidad de los tributos. También una Seguridad Social Vasca, para obtener al apoyo del PNV. Empieza el saqueo. La España de las autonomías no solo da un portazo a la Constitución, también a la igualdad económica entre sus territorios. Un disparate tras otro. Para agradecer tanto esfuerzo falsamente normalizador, los independentistas han prometido que no renunciarán a la unilateralidad. Cuando lo consideren oportuno volverán a rebelarse, y la rebelión esta vez quedará impune porque así lo ha querido Pedro Sánchez como condición impuesta para permanecer en la Moncloa. Mientras tanto, la convivencia se ha roto de manera peligrosa, como nadie lo recuerda. ¿Hacía falta todo esto por siete miserables votos?