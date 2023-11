Mucha cara y muy caro

La de Pedro Sánchez y sus palafreneros para seguir en el negocio. Déjenme solo analizar un aspecto del infecto: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Lawfare: "Guerra, persecución, mediante la justicia", literalmente; esto es, utilización de la justicia para perseguir a alguien. De modo que, en el infecto, Sánchez Pérez-Castejón y la tropa plus Junts sostienen: que en los juicios y delitos sancionados por la Ley (aprobada, por el Congreso y, por tanto, por el PSOE) y perseguidos por los jueces pudo haber actuaciones ilegales o ilegítimas de los mismos, y, que, por tanto, podrán ser castigados por ello (según la visión del texto que se debe a Junts y que suscriben los socialistas, todas lo fueron). ¿Y quién puede decidir eso? Pues el PSOE, según quiera o se lo exija Junts, más los votos que sean necesarios para ello. Más claro: los jueces pueden ser perseguidos por cumplir con su deber (y haber sido aplaudidos por ello por Sánchez y sus palafreneros, hasta este pacto).

Diré poco. He aquí lo que afirman todas las asociaciones de jueces, todas, progresistas o conservadoras: "Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta". Las asociaciones de fiscales, lo mismo; colegios de abogados, también; letrados de la Administración; inspectores de Trabajo... ¡Ríanse ustedes de lo que significa la palabra "unanimidad"!

Y si quieren opiniones de la casa, los remito a esta de don José Ramón Chaves que califica el acuerdo de "la madre de todas las barbaridades jurídicas" o este anterior de don Luis Roda, "Espárragos chinos y compra de la investidura".

Bueno, fíjense si más gorda nun entra en prau que el PSOE ha corrido a decir que hemos leído mal el texto, que no dice lo que dice. ¡Que cómo ellos van a querer decir lo que han firmado!

Eso la cara, ¿pero se han fijado ustedes en lo caro que nos –o sea, a ustedes también– va a salir la fiesta del señor Sánchez y sus conmilitones? Sumen, sumen: condonaciones, gestión de la Seguridad Social, cien por cien de los tributos, inversiones en cercanías y nuevos juzgados (para la nueva justicia catalana)... Y añadan lo del PNV, el BNG, Coalición Canaria, Bildu. De momento, que estamos solo en el primer acto.

Y ya veremos el destrozo. Aquí y allí, en el conjunto de España y en Cataluña.

Menos mal que está el señor Barbón para no tolerar ninguna desigualdad.