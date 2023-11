La consulta era ahora, caramba

Aunque perviviera la hegemonía total del "superlíder" (expresión de Luis Gómez Llorente), heredada del felipismo, primarias y consultas a la militancia insuflaban un aire democrático que diferenciaba al PSOE de otros partidos. Sin embargo, la reciente consulta sobre el pacto para la investidura, hecha cuando solo se conocía el acuerdo con Sumar y no los términos del de veras decisivo con Puigdemont, supone cuando menos un enorme retroceso. Aún quedaría tiempo para enmendar ese error, agravado por el contenido del infumable relato sobre el procés que sirve de motivación al pacto y por varias de sus cláusulas, difícilmente asumibles por muchos militantes que lo hayan leído. Si Sánchez no hiciera una nueva consulta no solo perdería toda sustancia esa seña de identidad del actual PSOE, sino que podría abrir un frente interno crítico de impredecibles consecuencias para él a medio plazo.