Cartas marcadas en la partida de la política territorial

El clima nacional marcará de aquí a la investidura de Pedro Sánchez la temperatura política en Asturias, pero continuará extendiéndose a lo largo de una legislatura en la que se elevará el tono y se cavarán aún más las trincheras. Resulta inevitable, porque los acuerdos a varias bandas del PSOE sacuden el debate territorial. No es una mera cuestión de bloques ideológicos, ya que los recelos también se han extendido a colectivos diversos como jueces, fiscales, inspectores de hacienda o diplomáticos. Del mismo modo que resulta peligroso, aunque sea en meros enunciados, socavar la separación de poderes (la "Trias Politica" de Montesquieu reformulando las ideas de Locke), es igualmente nocivo ideologizar cualquier reacción. Tan dañina es la judicialización de la política como la politización de cualquier cosa como argumento para rechazar las críticas.

Pedro Sánchez ha atado su investidura gracias a acuerdos con seis formaciones políticas, de las cuales cinco son de carácter nacionalista, independentista o autonomista, de perfil izquierdista o conservador, con lo que el análisis ya no cabe situarlo solo en alianzas ideológicas en términos de izquierda y derecha, sino en acuerdos vinculados a un modelo de relaciones dentro del Estado.

Los socialistas, ahora aún en las mieles del éxito de sus acuerdos, acariciando la investidura y en actitud defensiva ante la reacción callejera, tendrán que digerir todo esto con calma. Es un sapo verrugoso para gran parte de la militancia. Y hay que tragarlo con paciencia y tratando de cuadrar todas las promesas realizadas en la búsqueda de alianzas, en algunos casos con textos de acuerdos redactados de manera apresurada y conscientemente ambiguos. Pero además estarán abocados a establecer una nueva y coherente formulación interna del modelo de Estado, para situar todo esto que hay sobre la mesa en un marco razonable y constitucional. En sus orígenes, el obrerismo del PSOE impedía una lectura federalista, pero con los años esta posición fue asentándose en los socialistas, por distintas razones. Esas tensiones internas entre las posiciones jacobinas y las descentralizadoras han sido habituales en el PSOE, que intentó embridarlas en la Declaración de Granada de 2013. El problema es que muchos de aquellos aspectos, que ya situaban un horizonte federal, requieren una reforma constitucional que ahora resulta imposible numérica y políticamente. Y en estos momentos el PSOE tendrá que acompasar su arriesgado movimiento de estos días con la cohesión interna y sus federaciones territoriales.

Asturias no queda ajena a esta situación, muy al contrario. El problema es que los acuerdos alcanzados con Junts, ERC, el PNV, el BNG o Coalición Canaria otorgan a ciertas comunidades autónomas la posibilidad de jugar unas cartas con las que otros no cuentan en la mesa de las relaciones territoriales. Es cierto que el PSOE no ha confirmado algunas de las concesiones más polémicas, pero acepta que esas cartas entren en el juego sin formar parte del mazo, sino ya colocadas en la mano de ciertos jugadores. ¿Con qué estrategia se sentará Asturias en esta partida en la que las reglas parecen dispuestas a cambiar?

Todo ello se produce con una insalvable fractura ideológica de fondo. Ninguna reformulación de las relaciones territoriales, máxime si conlleva una reflexión de calado y sosegada sobre el marco constitucional, puede hacerse sin el Partido Popular. Pero el PP no está para esas cuestiones ni estará en tanto no consiga quitarse de encima esa sombra que se llama Vox. Porque no olviden que en la izquierda ha estado firmemente asentada la idea de que cualquier cosa puede ser admisible antes de permitir un Gobierno de Feijóo rehén de condiciones impuestas por Abascal.

Si ya el esquema político era endiablado hasta ahora, con una irreconciliable división entre izquierda y derecha, más lo será a partir de este momento. En esta legislatura, el eje de las diferencias territoriales se suma a las dimensiones de este problema que regresa a la mesa y se llama España, esa tierra cuya definición parece ser la de hallarse permanentemente en reformas. Los socialistas han realizado una apuesta muy fuerte para estos cuatro años, con el riesgo de salir vapuleados en la próxima cita electoral; también los nacionalistas catalanes se arriesgan a perder espacio con la maniobra, con unas elecciones catalanas en el horizonte de 2025. Y por último, el PP deberá aplicarse a jibarizar a Vox, como única forma de salir de este bucle.

En Asturias, gobierno y oposición deberían percatarse de que las reglas del juego están cambiando, y que limitarse a replicar debates nacionales no será más que convertirse en eco. Y de lo que va a ir ahora todo esto será de tener voz.