Habrá Gobierno la próxima semana. El clima en el que nace no es propicio para resolver los problemas que aguardan, y a ver lo que dura. Las soluciones a largo plazo siempre llegan de sintonizar con la mayoría templada de los ciudadanos, no de enfrentarlos en bloques. Miles de personas expresan su malestar por cesiones estructurales a cambio de nada, o de bien poco, para ganar un puñado exiguo de votos. Este gran desgarro nacional desgasta los contrapesos democráticos y el Estado de Derecho, salpica a los jueces y hasta a organismos de la UE, y tensa peligrosamente las costuras del sistema.

Algo se ha estropeado en la democracia española cuando el acto de mayor normalidad en su funcionamiento, la formación de un Gobierno, se convierte en un tormentoso episodio de discordia. Desde 2015 reina la inestabilidad. Hubo que repetir las elecciones de ese año en 2016 y evitar una tercera cita ante las urnas con un fratricidio en el PSOE. En 2018 la moción de censura derribó al PP. En 2019, otra vez a votar por partida doble. Ahora la investidura desemboca en un pacto de Pedro Sánchez con los independentistas que enfada a media nación y deja a buena parte de los suyos mordiéndose la lengua.

Asistimos estos días a ejercicios de intolerancia impensables en un régimen de libertades con medio siglo de historia. No hay que confundir la acción de un grupo minoritario de elementos violentos con el derecho incuestionable de cada cual a expresar lo que siente. No caben interpretaciones sectarias como las que impidieron el jueves en la Junta aprobar una condena unánime de los exaltados. Una manifestación no puede resultar moralmente repudiable o admisible según la víctima.

El comportamiento de los asturianos en cambio en las protestas, pacíficas, ha resultado modélico. La región siempre ha sido ejemplo de convivencia y acogida. Incluso en Asturias fue donde menos socialistas votaron y refrendaron el pacto. La mayoría ciudadana reprueba los extremismos y sabe distinguir el género que le venden cuando amenaza un peligro real.

Convertir una sentencia por hechos delictivos probados en moneda oportunista de cambio quiebra la separación de poderes y consolida el relato de que los jueces son culpables, y los insurrectos, unos dirigentes angelicales sin nada de qué arrepentirse. Amnistía al margen –que no es poco, y grave–, la factura suma otras cesiones igual de comprometidas.

Más trenes de cercanías para Vigo y La Coruña, prioridad al Corredor Mediterráneo, 6.500 millones de inversión antes de traspasar Rodalies con su correspondiente dotación económica –nunca escasa–, más descuentos en los peajes gallegos, cuantiosa inyección de recursos para la Comunidad Valenciana, condonación de 15.000 millones de deuda catalana, 1.100 millones para Canarias, competencias en Trabajo y Seguridad Social para el País Vasco... El asunto de los dineros autonómicos nunca se resolverá mientras los partidos sigan templando gaitas con los privilegios de Euskadi y con los que ahora atrapa Cataluña.

Va a resultar imposible satisfacer tan variadas demandas sin que alguna comunidad pierda y al menor descuido salga despedazada. La defensa del interés de Asturias pondrá también a prueba el liderazgo del presidente Barbón. No faltarán ocasiones, y pronto, para demostrar si de verdad vela por el bien de sus compatriotas, como pregona, o si envuelve en falsas promesas su sumisión, como sostienen los rivales. Los asturianos ya viven en una isla fiscal que acentúa su desigualdad con el resto de los españoles. No pueden tolerar nuevos acelerantes de la decadencia. Este complejo contexto coincide con los primeros cien días del Ejecutivo de coalición del Principado. Dicen sus mentores que abre una década de cambio verde, digital, sostenible y reformista. ¿Y eso en qué se concreta, cómo se traduce en propuestas palpables?

Cuando mueren el debate y el diálogo sereno del que brotan la luz y los consensos, cuando las emociones sustituyen a la razón a la hora de opinar sobre cualquier asunto, cuando la esencia de cada grupo político consiste en colocar a los fieles, silenciar a los críticos y fomentar seguidismo de rebaño, ni un centímetro de divergencia, los destrozos empiezan a adquirir tintes inquietantes. Son signos de deterioro que someten a un duro test de estrés la arquitectura nacional.

Urge acometer un proyecto de regeneración del país en todos los órdenes. Y apremia aquí, más allá de los anuncios, definir de una vez un modelo de región que precise claramente los pilares en los que apoyarse para acortar la brecha con los territorios mejor financiados, los que disponen de suficiente fuerza para imponer su criterio o los beneficiados por el nepotismo circunstancial. Pase lo que pase y en medio de la tempestad, Asturias no puede pararse.