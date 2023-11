Queipo y el último reducto

Álvaro Queipo quedó ayer ungido como líder supremo de la diestra regional con un apabullante resultado. El 85 por ciento de los que acudieron a votar con el carnet de la gaviota en la mano quisieron que el joven parlamentario llegado del extremo oeste asuma las riendas de una formación tendente a la bulla casi desde antes de su fundación y acostumbrada a las banderías. Precisamente de él esperan los suyos que ponga un poco de paz. Y, después, la gloria de una victoria electoral que no llega desde 1995, cuando el flamante presidente iba a segundo de Primaria y Sergio Marqués fumaba habanos en Presidencia.

La victoria del "queipismo" apenas conoció excepción entre las 34 sedes repartidas por toda Asturias en las que votó la parroquia popular. Significativos fueron los triunfos en Gijón y Oviedo, las dos mayores juntas locales, donde el candidato preferido por la dirección nacional y, desde ayer, también por la militancia, superó con holgura el 80 por ciento de las papeletas. Por contra, solo sufrió derrotas en Llanes, villa levantisca contra el oficialismo; Colunga, la casa del derrotado Javier Brea; y Las Regueras, sin explicación conocida. En este pequeño concejo, además, registró su peor dato con apenas el ocho por ciento de los votos.

Aunque no pasa de anécdota porque no fueron precisamente multitud los que pasaron por la urna de Santullano, al líder recién estrenado no le vendría mal dejarse caer de vez en cuando por el último reducto de la resistencia, que algunos todavía llaman "malladismo".