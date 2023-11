No es Sucesiones el mayor problema fiscal

Según parece, la crítica a la ideología socialista sobre la imposición tributaria es una "adjetivación mostrenca que sustituye al razonamiento"; esta curiosa expresión la utiliza un articulista en LA NUEVA ESPAÑA cuando escribe sobre el debate abierto respecto a las recientes declaraciones del consejero de Hacienda. Acudí al diccionario para asegurarme del significado del vocablo "mostrenco" y, como temía, significa "ignorante o tardo en el discurso o aprendizaje". Dado que podría ser que dicho señor estuviera aludiéndome y dado que esta calificación no es precisamente la que solían darme en la escuela, quedé un tanto desconcertado, pues, además, el articulista habla también de corrección y mesura. Pero, en fin, no hay problema, quizá no estuviera dirigiéndose a mí, pues en ningún momento personaliza.

Esta adjetivación mostrenca sustituye al razonamiento, dice el articulista; por supuesto, entiendo que se refiere al razonamiento socialista sobre la imposición tributaria, el de gravar al máximo posible la riqueza generada en el país, no solo cuando esta se produce, sino también hasta después de la muerte de sus creadores. Siendo así, los que entendemos que la Constitución española protege la propiedad privada y la libertad del propietario para hacer uso de sus bienes como considere oportuno, consideramos que tal razonamiento socialista no es justo, a menos que nos parezca acertada la opinión de que los hijos no son de sus padres (que dijo la hoy embajadora), argumento que utilizan los defensores del impuesto de Sucesiones cuando dicen que los hijos no han soportado los impuestos que hayan pagado sus padres.

Todos somos conscientes de que es necesario pagar impuestos para hacer frente a los gastos del país: enseñanza, sanidad, justicia, seguridad, infraestructuras, administración pública, etc., etc.; el problema surge cuando con impuestos desmedidos y con una alocada política de deuda pública se pretende aumentar el electorado a base de propaganda, subvenciones, subsidios, prebendas y beneficios de todo tipo, gastos improductivos dirigidos exclusivamente a adquirir una mayoría suficiente en el Parlamento, una política con la que se ha controlado el Tribunal Constitucional, lo que es, para mí, un problema aún mayor que la amnistía que viene, la mayor amenaza al Estado de derecho que se ha cometido en nuestra actual democracia y, por ello, el mayor problema que hoy tenemos en España, pues se aprobarán las leyes que sean necesarias para alcanzar el sueño venezolano. Nunca pude entender que los magistrados no se rebelen contra la calificación de conservadores y progresistas; un juez tiene que ser imparcial por definición, sin que sea óbice que tenga su propia ideología, como es obvio, pero lo que es inadmisible es que esa ideología sea pública como consecuencia de anteriores funciones que esos magistrados hayan desempeñado en actividades políticas, de tal forma que se conozcan las sentencias antes de que los magistrados se reúnan. Confío en que, caso de aprobarse la amnistía anunciada, los magistrados del Tribunal Constitucional resolverán los recursos que se presenten en conciencia, como verdaderos jueces (aunque no todos lo sean de carrera), con argumentación jurídica inatacable y no bajo presión de ningún partido político.

El problema del impuesto de Sucesiones no es el mayor que tenemos en la política tributaria española (salvo en Asturias, claro), es solo la gota de agua que hace desbordar el vaso; nos pasamos la vida pagando impuestos que, a nuestra muerte, habrá que pagar de nuevo (es algo similar a lo que en su día se llamó –y que derogó el Tribunal Supremo– la "plusvalía del muerto"); solo nos falta el impuesto por el nacimiento, como tuvieron los chinos. Cualquier paso que damos va a devengar un impuesto, desde la compra de alimentos básicos (con la limitada excepción temporal actual) al pago de toda clase de compras, servicios, operaciones y rendimientos –reales o ficticios– de cualquier naturaleza; la mayoría de los ciudadanos no son conscientes de que cada vez que abren el grifo o encienden la luz están pagando también el IVA además de los impuestos sobre la electricidad y el agua, ni de que mensualmente están pagando, bajo la tapadera de la retención, 500 euros al mes en cuanto alcancen unos ingresos de poco más de 2.000 mensuales (sí, ya sé, luego nos devuelven unos cientos para las vacaciones de verano, con lo que nos quedamos encantados). La gente se tira al monte cuando nos suben cincuenta o cien euros en un catastrazo, pero acepta resignadamente que el IRPF crezca de forma continuada debido a la política socialista de no compensar los efectos de la inflación en la aplicación de los tributos. Este problema, la ignorancia de la "deflactación", es, a mi criterio, el principal problema que tenemos hoy en España en la imposición tributaria.

La gente no se entera de lo que es el impuesto de Sucesiones hasta que no les toca, igual que tampoco se enteran de lo que son "las ganancias patrimoniales", y de lo que hay que pagar por ellas, hasta que no vendan alguna propiedad que hayan adquirido con cierta antigüedad: para calcularles la "ganancia" derivada de esa venta les aplicarían el precio de adquisición satisfecho en su día, cuarenta o cincuenta años atrás quizá, lo que redundará en una ganancia ficticia y demencial que será debidamente gravada. Y asesórense cuando piensen en comprar una vivienda, pues el impuesto de Transmisiones no se aplicará sobre el precio real satisfecho sino sobre el de "referencia" que decida el Gobierno, por lo que podría haber sorpresas desagradables. Y qué podemos decir de la condonación de deuda exigida ahora por los separatistas, que el Gobierno se propone aceptar. ¿Con qué dinero? Con más impuestos, ¿con qué, sino?

En fin, que alternamos altos impuestos con gastos improductivos, lo que solo puede llevarnos a donde nadie deseamos; nuestro supuesto Estado de bienestar es solo ilusorio, somos una familia endeudada hasta la médula y, en tiempos pasados de esfuerzo y austeridad, tal endeudamiento era degradante para la familia. ¿Pesimista?, ¡qué remedio!

Decía que el impuesto de Sucesiones no es el mayor de los problemas tributarios pero sí tiene la suficiente entidad para que los socialistas no se muestren tan orgullosos de su defensa, de la defensa, además, en la confiscatoria configuración actual del impuesto en Asturias. Voy a contarles un caso real que conozco bien, un caso anterior, bien es cierto, a la actual reducción de los famosos 300.000 euros, que podrá volver a suceder de nuevo tan pronto esa reducción quede en nada, siguiendo la política de ignorar el efecto de la inflación en la aplicación del ordenamiento legal tributario (permítanme decir que esto sí que es una mostrenca vergüenza que sustituye al razonamiento).

En los años de la postguerra española, un ciudadano modesto, procedente de la región castellana, inició en Asturias una pequeña industria que fue progresando poco a poco y con la que mantuvo dignamente a su familia. A su muerte, sus hijos continuaron trabajando con tesón y lograron convertir aquel pequeño negocio en una importante empresa muy valorada hoy en nuestra comunidad. Hace unos años, antes, como digo, de la reducción en el impuesto de Sucesiones de 2017 forzada por el Partido Popular, uno de los hermanos falleció y su esposa y los nietos del fundador se vieron obligados a vender casi todo el patrimonio familiar, incluida una buena parte de su participación en la empresa, para hacer frente a la millonaria liquidación que les presentó la consejería de Hacienda; es decir, la intervención de la Hacienda Pública con motivo del fallecimiento de un padre, cambió drásticamente la vida de una familia. De una familia, por cierto, que no formaba parte de ninguna casta ni de ninguna aristocracia financiera. Me dirán los expertos que la desmedida liquidación, que conocerán sobradamente en éste y en otros muchos casos, pudo haberse evitado si se hubieran seguido en vida los complicados senderos previstos en la ley para las sucesiones hereditarias empresariales, pero es obvio que los empresarios no están obligados a ser expertos en fiscalidad. Y lo que sucedió a estos herederos es lo que sucedía, y aún puede seguir sucediendo, cuando los bienes heredados no sean un negocio o una actividad empresarial (acudan a su asesor) o agrícola-ganadera o –y solo en parte– una vivienda habitual. Esto es lo que se deriva de la generosidad del socialismo con el dinero ajeno. Problema grave, sin duda, de difícil solución política.