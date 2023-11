Cuartos de final de la Champions. El delantero sorprende con velocidad al defensa rival quien, en un segundo, debe decidir si hacer penalti. En apenas un instante, es capaz de evaluar el riesgo real del gol si pasa el rival y compararlo con las múltiples consecuencias para el resto del partido ante su segura expulsión. Más aun, en esa veloz visión, aun puede calcular la situación del equipo para el encuentro de vuelta … Sus años de experiencia, la heurística como el arte o procedimiento práctico e informal para resolver problemas, le permiten desenvolverse sin necesitar inteligencia artificial. Decidir, esa es la cuestión.

En la gestión sanitaria se considera el triaje como una de las tareas profesionales más difíciles. Para quien no haya oído hablar nunca del término les diré que es la persona responsable de atender a quien llega al mostrador de las urgencias hospitalarias, por lo general es un profesional de la enfermería. Simplificando, asigna el color del semáforo (rojo, ámbar o verde) al paciente para determinar su prioridad, según muchos factores, cada vez más formalizados, quién va primero. Parece que el orden de llegada no influye demasiado. Tampoco la historia que cuenta el paciente. El de la garrapata terminará en un minuto, mejor quitarlo de en medio, pero el anciano con la fiebre tiene prioridad.

Sólo o en compañía de otros (padres, hijos …) todos hemos asistido alguna vez a este procedimiento clave que afecta al pronóstico del paciente, y que depende mucho de la experiencia del profesional encargado y de su perfil personal, que incluye empatía, paciencia y capacidad de comunicación, liderazgo y deducción. Llevaba tiempo queriendo rendir este homenaje a esa imprescindible tarea y sus anónimos responsables. Máxime recordando la frase favorita del Dr. House: "el paciente miente siempre", que exige a nuestros intuitivos y veloces protagonistas no bajar la guardia, y a nosotros, al menos una tribuna periodística. Dicen que la principal característica de las urgencias hospitalarias (y que más gusta a algunos profesionales) es que ningún día es igual al anterior.

En cierta ocasión leí que durante la fase aguda de la pandemia, cuando no había respiradores iguales para todos los pacientes, un segundo triaje (llamémoslo así) asignaba los escasos recursos en función de las posibilidades de sobrevivir. Una tarea muy compleja que implica conocimientos y práctica, pero también sentido común y algo de chispa. También valor para asumir ciertas decisiones en los servicios de urgencias.

Siempre me ha maravillado la facilidad con que todos priorizamos y categorizamos en nuestro trabajo diario. Lo hacemos constantemente, acelerando además de forma significativa la toma de decisiones. Asumimos riesgos y valoramos escenarios, generalmente con estereotipos y rutinas donde los posibles errores puntuales quedan sobradamente compensados por los más frecuentes aciertos.

La experiencia es una de las ventajas de hacerse mayor: usar cada vez más el sentido común. Pero las cosas están cambiado y ahora parece que el dominio de las técnicas es preferible, en un mundo de superespecializacion, en una sociedad tecnológica que es adicta a la eficiencia, donde todos formamos parte de un proceso que nadie domina en su totalidad. En 2024, los hospitales españoles podrían acoger a los primeros residentes urgenciólogos, una especialidad sanitaria que nace con polémica entre los distintos profesionales implicados y que en los próximos días debería resolverse, si otros asuntos políticos más urgentes no lo impiden.

La realidad hospitalaria nos indica que las urgencias se han convertido en la verdadera puerta de entrada a la atención sanitaria, lo que tensiona aún más el triaje. Pero si todo es urgente, nada lo es, y los medios en esa primera atención son los que son, lo que nos hace comprender la afirmación de la sentencia de la sala contencioso–administrativa de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 29 de julio de 2021: "comprendemos y debemos dejarlo claro, que el servicio de urgencias no puede convertirse en centro de realización de todas las pruebas diagnósticas imaginables, pues supondría convertirlo en un hospital autónomo dentro del propio hospital, a todas luces inviable funcional, orgánica y presupuestariamente. También comprendemos que no todas las patologías tienen solución, ni en urgencias, ni en planta, ni en unidades especializadas, por las limitaciones de la ciencia médica ante el universo de patologías y circunstancias de cada paciente (…) ofrecida en tiempos, formas y técnicas de diagnóstico y terapéuticas adecuados a los casos de imperiosa urgencia, sin dilaciones indebidas derivadas de consideraciones de organización hospitalaria o de medidas gerenciales, puesto que debe ser la organización la que sirva a la asistencia sanitaria y no a la inversa".

Perdón por la larga cita, pero los jueces también requieren su homenaje.