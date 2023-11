Aunque no sea nada literal, me gusta esa traducción (que leo en un periódico) para el ya acuñado "greenwashing", mucho más expresiva que "lavado verde". El "ecopostureo", que con su idílica pamema ecologista invade las pantallas en las franjas de anuncios, no es malo solo porque intente engañar al consumidor, algo bastante común, sino porque utiliza su mala conciencia ambiental para redirigirla a consumir más todavía. De hecho, gran parte de los esfuerzos por educar a los ciudadanos en el consumo responsable se pierde en una gimnasia postural que hace de sucedáneo y los libera de deberes más eficaces y necesarios con el medio ambiente. Ya que, siendo realistas, no podemos zafarnos con la fuerza debida del consumismo sin poner en crisis el sistema productivo (lo que nos condena al desastre ambiental), al menos que no nos hagan poner posturitas. Ni en el infierno hay que perder la dignidad.