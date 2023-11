La hora de la sociedad civil

Decenas de miles de españoles salieron el domingo a la calle para manifestar, de forma cívica y a viva voz, su desacuerdo con los planes de Pedro Sánchez para alcanzar la investidura del oprobio. Pocos o muchos, son cientos de miles más los escandalizados que opinan de idéntica manera, aunque no se manifestaron. Seguramente suman una mayoría abundante quienes consideran que no se puede amnistiar a delincuentes prófugos sin ánimo alguno de arrepentimiento y en aras de intereses partidistas que se anteponen al bien común y a la sana convivencia entre los españoles. ¿Alguien en este país, salvo los directamente beneficiados por el acuerdo de la infamia, puede estar de acuerdo con unas medidas que hacen a los españoles desiguales ante la ley? ¿Qué piensa la militancia socialista que también calla? Que cargos públicos, enchufados, adláteres y paniaguados asuman sin rechistar los designios de la jefeatura puede resultar entendible: les va en ello la comanda y suman legiones. Pero ¿y los otros, los de buena fe, los que no comulgan con pedernal de molienda, los que se alinean en la defensa de la Constitución y no en el que pone empeño cada día en ultrajarla? Algunos también se echaron a la calle el domingo.

En eso consiste la sociedad civil, en el encuentro afín de ciudadanos que piensan distinto pero que defienden lo mismo. En este caso el imperio de la ley, los valores democráticos y la pervivencia del Estado de Derecho. Que España siga siendo una nación de iguales y no una reunión apócrifa de repúblicas bananeras. Cuando la sociedad civil se moviliza desde un compromiso ético se convierte en el contrapoder más influyente. No es la hora de los cobardes ni de los pusilánimes, es la hora de los valientes.