El otro día, Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, llamó a Barbón "traidor". A Barbón esto le pareció una ofensa terrible. Se pasó dos días quejándose, pidiendo explicaciones y disculpas. Llegó incluso a interpelar al presidente de Castilla y León para que le enmendase la plana a su vicepresidente –en realidad busca sembrar cizaña entre Vox y PP, claro–.

Antes de entrar en harina, debo hacer una aclaración. Barbón, en tono grandilocuente, equiparaba ese insulto a un insulto a todos los asturianos. Parece que se cree el Rey Sol: "Asturias soy yo". En fin, es un gesto terrible de megalomanía. Y no, insultar a Barbón no es insultar a todos los asturianos ni a Asturias. Barbón es sólo uno de tantos representantes de los asturianos que defiende unas ideas muy particulares. Se puede tachar su actitud y se puede discrepar de sus ideas. Y eso no supone ningún ataque a la asturianía.

Pues bien, entrando en el fondo del asunto: ¿es Barbón un traidor? Sí. Es un traidor sin ninguna duda. Barbón ha traicionado a los asturianos en muchos aspectos. Durante su mandato la industria asturiana, la pesca o el sector "agro" se han hundido más que nunca en la historia de la región (salvando la revolución de 1934 o la propia Guerra Civil). Nunca estos sectores de la economía asturiana habían sufrido tanto. Y, aunque Barbón prometió expresamente defender todas estas áreas, no lo ha hecho. Las traicionó.

Pero, además, el partido en el que Barbón milita va a llevar a cabo la vileza mayor. Va a traicionar a todos los españoles cometiendo una ilegalidad mayúscula sólo para permanecer en el poder. Todas las asociaciones judiciales, colegios de abogados, asociaciones de funcionarios y algunas grandes empresas han emitido manifiestos oponiéndose a la tradición del PSOE.

Y he aquí la gran traición de Barbón. Él, que podría rebelarse contra el pacto ilegal del PSOE, no lo hace. Él, que podría alzar la voz y decir que el poder no debe alcanzarse a toda costa, guarda silencio.

Él podría levantarse en nombre de los asturianos (esta vez sí) y decir que el acuerdo de Sánchez es perjudicial. Sánchez condonará a los separatistas 15.000 millones de euros. Esto equivale, más o menos, a siete veces el presupuesto de Asturias en Sanidad. Barbón podría decir que esto no es bueno para Asturias. Pero Barbón sigue en silencio. Barbón avalará todos los acuerdos de Sánchez. Porque debe lealtad a Ferraz y no a los asturianos.

Así que Barbón traiciona a los asturianos como ya hiciera el obispo Opas en su día. No es leal a los asturianos sino al partido que le da de comer.

En fin, Barbón, traidor.