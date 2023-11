Dilemón en Disneylandia

"Un tren de eurodiputados que viajaba de Bruselas a Estrasburgo termina por error en Disneylandia". No pocas veces la propia realidad me da hecho un artículo sobre graciosidades (ustedes perdonen el neologismo). Como en este caso. Lo cuenta "El País", incluso con aclaración incluida: era un tren "especial para funcionarios". El espíritu de mi Brel se une a mi alborozo y me da con la patita derecha delantera al verme reír a carcajadas.

---

El mismo diario me regala una entrevista con María Iglesias –a la que presenta como periodista y escritora– el 4 de octubre pasado, a propósito de su libro "Horizonte". Titular: "El puente en el Estrecho entre África y Europa es un dilemón". Perplejo me quedo. ¿Qué será, qué significará "dilemón"? Vivo en la ciudad de los aumentativos (Acerona, Chapones, Escalerona, Iglesiona, Letrones, Molinón...), pero no consigo coscarme de qué sea "dilemón". Lo primero que se me ocurre es que se trate de un dilema arduo de narices, un dilemazo, un dilemón, un dilema que te rilas, tía, macho (elijan ustedes el vocativo vulgar)... Sin embargo, "dilema" (por muy grande que sea) designa en español una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas, como dice el Diccionario de la RAE. Repito: dos opciones, dos. Y remacha la Fundéu que dilema implica la necesidad de escoger entre dos cosas, dos situaciones, dos opciones…, y funciona como sinónimo de disyuntiva, que es la alternativa entre dos cosas, por una de las cuales hay que optar. Vuelvo a repetir: dos. Por ejemplo está mal, pero mal de pecado, −según especifica tal entidad− escribir que "los cambios climáticos, la crisis alimentaria y el desarrollo constituyen aspectos estrechamente relacionados para generar proyectos capaces de resolver esos tres grandes dilemas". De tres, nada, monada. O son dos o no son dilema. A lo que yo me vengo a referir: ¿cuáles son las dos cosas entre las que hay que escoger para construir un puente sobre el Estrecho? Deben de ser de tanta entidad que la sedicente escritora quiso decir "problemón" y quedó la cosa en dilemón, en mortadelo y dilemón.

---

Mediodormito un documental televisivo sobre ciertas antiguas conversaciones de paz. Me sobresalto. Un diputado ¿mexicano? afirma: "Nos hemos reunido para decidir que no habíamos decidido nada". Me sobresalta la sinceridad. Casi me desvela. Me voy a dormir, que amanecerá Dios y medraremos.

---

"El Requexón" es el nombre que recibe la ciudad deportiva del Real Oviedo, S. A. D., una finca adquirida en 1969 en una esquinita del municipio de Oviedo, que el río Nora separa de los concejos vecinos de Llanera y Siero. Pues muy bien. Allí se entrena el primer equipo y juega sus partidos el conjunto filial, el Vetusta, que milita en Segunda Federación. Al escribir la crónica de uno de los partidos del equipo nodriza, el colega cometió un divertidísimo error (yo cometo muchos más). Redactó así los datos objetivos, según me pasa Jorge Valverde Alonso, magnífico proveedor habitual y puntilloso de estas cositas tan veniales, que alegran el día y esta columna: "350 espectadores, con presencia de alrededor de 100 aficionados visitantes, lo que obligó a hacer pausa por hidratación, una en cada tiempo". Según eso, si hubiesen venido 200 hinchas contrarios, cuatro paradas habrían de hacerse, dos en cada tiempo. Y si 300, seis: a tres por periodo: y así sucesivamente. Y es que los futbolistas, con tal de no correr mucho…

---

Si han tenido la generosidad de leerme semanas atrás, recordarán que amenazaba un servidor con traerles aquí de santo en vez una frase tomada no de libros de aforismos ni tal y cual, nada ampulosa. Cumplo mi palabra. Por ejemplo, traigo esta que se desliza en la estupenda serie irlandesa "Blue lights" y que dice así: "Ya hay bastantes cosas malas que en la vida vendrán a buscarte; no es necesario que vayas tú a buscarlas". ¿A que sí?