Fuera de consenso

Basta ya de encubrir la necesidad para hacer de ella supuesta virtud. No se puede estar engañando a todos todo el tiempo. Se aprobará por mayoría del Congreso una ley de amnistía, ampliamente contestada desde la sociedad, no para superar un conflicto político, sino para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno. Por ello y para lograr los siete votos de un partido independentista de derechas liderado por un prófugo y dirigido por delincuentes, el PSOE no ha tenido inconveniente en violentar el Estado de derecho, avanzar en el camino de la desigualdad entre los españoles, atentar contra la separación de poderes y poner en peligro la convivencia en este país fomentada desde la Transición. Exclusivamente por ese motivo han dado un volantazo y cambiado el guion, no por ningún otro. Aquí no existe el interés el general y sí el estrictamente particular, fruto de la mentira institucional. De hecho, la ley de amnistía, concebida para neutralizar a la Justicia, y punteada, me atrevo a sospechar, por quienes tendrán que finalmente pronunciarse sobre su constitucionalidad, cuenta con el rechazo de la gran mayoría en el Senado y, si no me equivoco, de 12 de las 17 autonomías. El papel de Castilla-La Mancha y del funambulista Emiliano García-Page le corresponde juzgarlo a un psiquiatra. No se puede decir, por tanto, que exista un consenso en torno a la ley. Sí, en cambio, una preocupante división y una fuerte repulsa social.

Han querido tranquilizar momentáneamente a los magistrados y a la Unión Europea no citando la persecución judicial, el famoso "lawfare", que se ha aplazado para seguir chalaneando con ello en futuras comisiones. El procés ha sido borrado de las páginas de la delincuencia para favorecer a trescientos separatistas, algunos acusados de malversación y terrorismo, que jamás han mostrado arrepentimiento por lo que hicieron y que no renuncian a la unilateralidad para conseguir finalmente su propósito: la independencia de Cataluña. ¿Dónde están el interés general y la superación del conflicto?