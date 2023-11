Política y desayuno

"No os engañéis, no van a renunciar a la unilateralidad", oigo decir a un señor barbado y de buena chaqueta negra sentado en la terraza de un café. Son las diez y cuarto y el resto de "felices desayunantes", que diría González Ruano, asiente. O me parece a mí que asienten, dado que llevo prisa y frío y un apuro como de no haber tomado café. La política ha llegado a las conversaciones cotidianas. Esperemos que no llegue la crispación también. Va a ser que sí. Me da por pensar qué habrá hecho cada uno de los tertulianos de esa mesa con tal frase: "No os engañéis no van a renunciar..." Uno la habrá olvidado al mojar el churro en el café, otro la habrá llevado consigo todo el día; al dentista y al mercado, al aperitivo y al almuerzo, a la siesta, al paseo, a la velada, al fornicio conyugal, por qué no. Alguno la habrá hecho suya, la habrá adoptado y tal vez la suelte hoy en otro desayuno con otros amigos o compañeros. Pudiera ser que otro de los que la escuchó la haya variado y en lugar de no van a renunciar a la unilateralidad la pronuncie quitando el "no". O sea, van a renunciar a la unilateralidad.

Si a mí me dicen esa frase quizás no la repetiría. Por miedo a decir mal unilateralidad y quedarme como tonto, moviendo el labio, salivando y renqueando en la cuarta sílaba. Aquí a lo que no hay que renunciar es a escuchar al otro y a entender sus razones, si bien tampoco vamos a despreciar la necesaria energía y radicalidad tantas veces necesaria. No confundir con hacer el cretino dando vivas a un dictador del pasado. No queremos tampoco correr el riesgo de ponernos moralistas. Se empieza escribiendo un bienintencionado artículo sobre la actualidad política y se acaba alabando el diálogo. Siendo sin embargo el desayuno lo más importante. Cargado de razones, churros, café y buena conversación. Con el día por delante luego. Tomando o no unilateralmente la decisión de que la política nos envenene o no. Desinterés ninguno, masoquismo, el mínimo. Otro descafeinado, por favor.