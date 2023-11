¿Cuánto debe la mayoría absoluta construida por Sánchez al larguísimo tiempo de antisanchismo, llevado al paroxismo en redes, columnas, platós, algaradas, tertulias y editoriales los meses recientes y al insulto histérico las últimas semanas? Seguramente muchísimo. Esa intelectual de la política llamada Isabel Ayuso, recogiendo in extremis toda la hojarasca, ha abreviado el mensaje para hacerlo entendible: hijo de puta. He ahí el problema de nuestra derecha: estaba tan a mano el antisanchismo, lo hacía todo tan fácil, tenía tan rápido éxito en cualquier ámbito, sobre todo en la parte medio-alta de la sociedad (aunque no solo), que ¿por qué molestarse en construir y hacer fraguar un argumento económico, social, territorial y político? Ese vacío argumental en el otro lado ha sido la argamasa del "muro" de Sánchez, con un Vox rudimentario asustando la calle como primer albañil.