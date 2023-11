El fructífero viaje de Joseph Townsend por Asturias

En el último tercio del siglo XVIII visitaron España una treintena de viajeros ilustrados británicos, concentrándose el mayor número de ellos en las décadas de los 70 y 80. Los libros de viajes que escribieron tuvieron gran aceptación en la época, constituyendo la segunda temática editada después de los "sermones". Estas publicaciones estaban dedicadas a la divulgación, en la línea que preconizaba la Royal Society –la sociedad científica más antigua del Reino Unido–, la cual exigía a sus miembros que utilizasen "una manera exacta, simple y natural de expresión, frases positivas, significados claros, sencillez, acercándose tanto como sea posible a la simplicidad de las matemáticas; prefiriendo el lenguaje de los artesanos, campesinos y mercaderes al de los eruditos". Para estos ávidos transeúntes, "el paisaje es como un libro donde se leerá la historia del país que visitan".

Existían unas recomendaciones logísticas para los que se aventurasen a realizar un itinerario por España, entre ellas, tener "un físico robusto, dos buenos criados, cartas de crédito para las ciudades principales y una presentación adecuada para las mejores familias".

A comienzos de ese siglo Asturias se hallaba inmersa en la misma atonía cultural que imperaba en el resto de España. Tal flojera intelectual se acentuaba como consecuencia del aislamiento a la que se veía sometida la región en razón de sus dificultades de comunicación.

El viajero inglés que nos ocupa, Joseph Townsend (1739-1816), recorrió durante varios años buena parte de Europa haciendo minuciosas observaciones sobre filosofía, sociología, economía, medicina, geología, agricultura y, en general, sobre la naturaleza de los países que visitó. Se había graduado en Letras en 1762 y doctorado en Cambridge tres años después. Estudió Medicina en Edimburgo y fue ordenado reverendo anglicano en 1763. Perteneció al cuerpo docente de la Universidad de Cambridge y ejerció de párroco durante medio siglo en Pewsey, localidad situada unos 130 km al oeste de Londres. El reverendo Townsend era un gran aficionado a la Geología en un momento en que esta rama del saber se estaba configurando como una moderna disciplina. Alcanzó tal nivel de conocimiento que fue nombrado miembro honorario de la prestigiosa Geological Society de Londres.

Visitó España, finalizando el reinado de Carlos III, desde el 9 de abril de 1786 hasta julio de 1787, y recorrió Cataluña, Aragón, las dos Castillas, León, Asturias, Andalucía, Murcia y Valencia. Durante el largo peregrinaje se vio agasajado por la hospitalidad de ilustres personalidades, a destacar los condes de Floridablanca, Campomanes, Cabarrús, Villalcázar y Peñalba, los duques de Alba y de Crillón, embajadores, arzobispos, obispos y, en general, gentes notables de la política, cultura y religión. Tras el periplo redactó "A Journey Through Spain in the Years 1786 and 1787", uno de los libros de viajes más leídos en su tiempo. A diferencia de otros viajeros coetáneos cuyo interés se limitaba al arte, la arqueología o las costumbres, Townsend estaba interesado por todo: agricultura, comercio, manufacturas, impuestos, población, prácticas religiosas, geología…

La obra citada, en tres volúmenes, se tradujo al francés en 1809 y al castellano en 1962. No obstante, Fermín Canella realizó un extracto de la parte asturiana del viaje en 1886 y, exactamente un siglo después, José Ramón Tolivar Faes se percató del interés del contenido de la monografía y publicó, en el Instituto de Estudios Asturianos, "El Rev. Joseph Townsend y su viaje por Asturias en 1786".

Townsend pernoctó dos meses en Asturias, desde el 3 de agosto al 3 de octubre de 1786. Entró por el puerto de Somiedo y pasó por Gúa, Pola de Somiedo, Agüera de Miranda, Belmonte, Grado, Oviedo, Las Caldas de Priorio, Avilés, Luanco, Candás, Carrió, Gijón, Mieres y Campomanes, abandonando la provincia por el puerto de Pajares.

A lo largo de su recorrido por tierras asturianas el clérigo salpica el texto con varios apuntes de nexo geológico, describiendo la composición de los terrenos y la presencia de fósiles. Su formación multidisciplinar le facultó indagar el territorio por el que transitaba y estudiar el influjo que puede tener la constitución del suelo, por ejemplo, en aspectos agronómicos o botánicos. Algunas de sus referencias son pioneras y evidencian refinadas dotes de observación, así como una sólida formación en las Ciencias de la Tierra.

Efectivamente, en sus relatos abundan las observaciones pluridisciplinares y, a diferencia de otros trotamundos cultos, utiliza la observación geognóstica para explicar los aprovechamientos agrícolas o forestales. De su paso por el Principado quedan abundantes notificaciones novedosas, siendo pionero en desvelar detalles sobre la composición y disposición de su subsuelo, hace de ello la friolera de 237 años.