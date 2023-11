No hay derecho

Cuando desaparece el Derecho llega la hecatombe. Los españoles han empezado a darse cuenta, seguramente demasiado tarde, de que la maniobra socialista de indultar a delincuentes políticos y económicos a cambio de su apoyo para la investidura de su líder plenipotenciario se refugia en un monumental desprecio al imperio de la ley. Da igual como pretendan disfrazar semejante desafuero el promotor de una causa que en el futuro se estudiará en los libros de historia de España, si para entonces España existe. En el mundo feliz de Pedro Sánchez, cientos de repeticiones de la misma mentira no consiguen barnizar al embuste con el color diáfano de la verdad. Y la verdad cristalina no es otra que la prevalencia del interés personal y partidista por encima de la norma legal. Aún a riesgo a verse sometido, como ocurrirá, al chantaje permanente de delincuentes con escolta policial. Escribió San Agustín: “Quita el derecho y entonces ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?”.

¿Dónde quedan los preceptos de seguridad jurídica e igualdad ante la ley? ¿Dónde la salvaguardia de la solidaridad interterritorial que consagra la Constitución? La implacable ambición del presidente del Gobierno ha desatado un aguacero abismal sobre la Carta Magna con el único fin de convertirla en papel mojado. La ley de amnistía es una monumental estafa a la sana convivencia entre los españoles; el perdón de la multimillonaria deuda catalana, un agravio comparativo con el resto de las comunidades autónomas. Conviene recurrir de nuevo al santo de Hipona: “Pues a mí me parece que no es ley la que no es justa”.

Desnudo del todo en la fiabilidad como gobernante, Sánchez quiere para sí la túnica de terciopelo carmesí del rey, la toga de los magistrados y el traje de corbata del legislador. O sea, todo el poder. El Estado es él y por tanto él es el único intérprete de la Constitución. A quien se cisca en los tribunales con el único ánimo de perpetuarse en el poder solo le acoge una acepción: dictadorzuelo.