¿La democracia en peligro?

Aunque todavía no la haya visto bien de cerca, no me gusta un pelo la ley de amnistía; ahora bien, ¿por qué sería esa ley el fin de la democracia si la votara, como supongo hará, una mayoría del Parlamento? Cada uno de los poderes de la famosa triada es legítimo, pero solo uno, el legislativo, viene en directo de la llamada soberanía popular. ¿No será bueno para la salud de las instituciones que la ley de marras sea discutida por los legisladores, que representan al pueblo español, y luego revisada en su caso por el Tribunal Constitucional? La colusión de acciones mediáticas, corporativas y callejeras en la corte de Madrid y su irradiación a provincias, acompañadas de ruidos de sables, sí atentan contra la democracia parlamentaria. Porque, no lo olvidemos, el cuerpo de esta tiene varios órganos, cada uno con su función y todos necesarios, pero su corazón es la voluntad popular.