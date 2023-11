No es novedad que la política se traduzca en un exabrupto cuando no en un feroz aspaviento. El insulto es un estilete que afecta el órgano que uno quiere lastimar, nada más. Se ha prodigado en privado y se esgrime también desde una tribuna de oradores. Que Isabel Díaz Ayuso haya interiorizado que le gusta la fruta después de escuchar cómo el presidente del Gobierno seguía mentando a su familia en un asunto concluido ante la justicia, no es nada comparado con Winston Churchill dirigiéndose abiertamente a Neville Chamberlain y su funesta política conciliadora, cuando dijo que es apaciguador alguien que alimenta al cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. O cuando expresó también públicamente que el político conservador Stanley Baldwin no hacía mal a nadie, pero habría sido mucho mejor para Inglaterra si nunca hubiese nacido. Simplemente, Ayuso masculló sobre Sánchez algo –parece ser hijo de puta– que cualquier otro español estaría dispuesto a repetir tratándose de las actuales circunstancias y sin necesidad de meter por el medio a un hermano.

Además, con un encomiable sentido de la ironía, la presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo rápida enumerando los insultos que le largan otros políticos, desde facha a mongola, explicando que ella entiende otra cosa cuando los recibe. No estará en lo que celebra alguien que se asombre de que frente a Pedro Sánchez, el presidente de un Gobierno que ha decidido enfrentar a unos españoles con otros, un adversario diga que le gusta la fruta. Sí será, en cambio, plenamente consciente de lo que significa un insulto y una degradación de la vida pública el que se escandalice, por ejemplo, de la foto de Sánchez con la dirigente bilduetarra que no hace mucho señalaba a sus compañeros socialistas para que los pistoleros les disparasen en la nuca, y con la que el llamado "hijo de puta" ha alcanzado acuerdos de legislatura. Eso sí es insultar, a la dignidad y a la inteligencia.