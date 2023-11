El triunfo del cinismo y la mentira

"Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera"… Largo Caballero, febrero de 1933. "… pero, si triunfan las derechas (…) tendremos que ir a la Guerra Civil declarada", Largo Caballero en "El Liberal", enero de 1936. Y otra más de este histórico socialista apodado el "Lenin español": "Nuestra aspiración es la conquista del Poder político. ¿Procedimientos? ¡El que podamos emplear!"…

¿Les resulta familiar esta filosofía al mirar hoy nuestro día a día político? Seguro que sí. Y más si tenemos en cuenta que Largo Caballero también "tonteó" con los radicales catalanes –26 de enero de 1919 en "El socialista": "…porque Cataluña posee tal espíritu de ciudadanía, que merece el que le sea reconocida su nacionalidad"–. Pero hay una profunda diferencia. El cavernario y tabernario líder histórico del PSOE nunca engañó –aunque también deambuló de la nada revolucionaria al infinito–. Era así de primario y radical –bajo su presidencia el Consejo de Ministros consintió las "checas" y las matanzas de Paracuellos en noviembre de 1936– y así se expresó toda su vida.

Nuestro Largo Caballero es peor. No sólo porque carece de la "raza" obrera del original, sino también porque su instrumento revolucionario no es la ideología o el advenimiento del paraíso socialista… Su razón de ser es el cinismo y la mentira. Y recurro a la Real Academia Española para definir cinismo: "Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. / Impudencia, obscenidad descarada. / Doctrina de los cínicos, que expresa desprecio hacia las convenciones sociales y las normas y valores morales. / Afectación de desaseo y grosería…". Vale… Igual lo de "desaseo" no es aplicable a su figura de dandi con inglés impecable, pero todo lo demás, ¿le va o no como anillo al dedo?

Y es que, en realidad, estamos ante un auténtico golpe de estado del cinismo y la mentira. Nuestro imitador de Largo Caballero sabe que todo lo que está haciendo responde a su necesidad de un puñado de votos para seguir en la poltrona. Lo de Cataluña le importaba un mojón, porque nunca estuvo en su programa –es más, declaradamente, al contrario– hasta que necesitó esos votos. Todo el aparato y militantes del PSOE saben que esta película se ha montado porque su líder necesita votos para seguir donde está. Todos los españoles, sin excepción, sabemos que esta afrenta a nuestra Constitución y a nuestra convivencia se ha instrumentalizado por el interés personal de un sátrapa (entrada 2 RAE: "Persona que gobierna despótica y arbitrariamente y que hace ostentación de su poder".) que sólo busca perpetuarse …

El Largo Caballero original nos hubiera dicho hoy a través de las redes sociales revolucionarias: "ahí os jodéis todos porque yo hago lo que necesito para gobernar". Éste, el que nos ha caído en desgracia, nos manda a todos sus ministros, al aparato cómplice del partido y a él mismo para explicar que todo es por hacernos un favor, por la convivencia, la libertad y el progresismo. Es decir, no sólo nos da por ahí, sino que tenemos que darle las gracias porque se sacrifica por nosotros.

Pero hay más en este golpe de estado del cinismo. Nuestra imitación de Largo Caballero sabe que el Tribunal Constitucional –que ya ha quedado desprestigiado para siempre– va a decir amén a todo lo que él platee. No hay ni un solo español que dude que Conde Pumpido va a orquestar una mayoría suficiente (¿qué va a votar, por ejemplo, Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia y ahora magistrado, que escribió al conceder los indultos del procés que la amnistía era claramente anticonstitucional?) para que quien lo puso en el cargo haga lo que le venga en gana. Todo lo que toca deja de servir al bien público para servirle a él. Y, aun así, hay un partido-secta que aplaude este fraude a nuestra democracia.

Todos los españoles sabemos que es un mentiroso (RAE, entrada 1: "Que miente, y especialmente si lo hace por costumbre"), pero ha conseguido que su partido-secta y sus aliados asuman la mentira como su arma revolucionaria, sin sentir el más mínimo rubor ante tal falta de vergüenza (RAE entrada 3: "Estimación de la propia honra o dignidad").

Estamos en un país hundido en el cinismo y en la mentira, en el que se ha instaurado como filosofía de poder algo que aborreció siempre moralmente a todos los demócratas, porque es el veneno de una sociedad justa: el fin justifica los medios. Nuestro Largo Caballero ha sacralizado este anatema del buen gobernante para alcanzar la poltrona que mejor les sienta a sus erráticas posaderas.

Este país tenía un problema en Cataluña, donde los independentistas consiguieron tal grado de división que hasta lograron que las familias no pudieran debatir y convivir en paz. Ahora, ese clima, se ha trasladado a toda España por el interés de este personaje que bien puede merecer su propia denominación como el Putin español, por su clara voluntad de actuar como un autócrata (RAE, entrada única: "Persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado. Se daba especialmente este título al emperador de Rusia".)

La convivencia en este país está mucho peor desde que nuestro Putin patrio campa a sus anchas. Antes se podía debatir, se podía discutir y hasta uno se podía enfadar tomando unas cervezas con los colegas. Ahora estamos en ambiente guerracivilista: o estás con él o eres un despreciable facha. Realmente es un artista porque ha fracturado a este país sin apenas esfuerzo, con una sonrisa cínica, un montón de mentiras y sólo un mantra: ¡soy el muro contra la extrema derecha! Cuando alguien se atreve a criticarle, surge un ejército de personas que parecían ciudadanos normales, pero que ahora actúan como zombis abducidos por la secta de este nuevo mesías, y te hacen descubrir que la estulticia no tiene límites. Y pongo un ejemplo: un buen amigo, al que respeto y quiero, catedrático para más señas, socialista hasta el tuétano, que estoy seguro no se planteó en su vida recuperar la dignidad del fugado en un maletero, hace un mes, cuando ya la amnistía inventada por su nuevo dios Ra ideológico se anunciaba como un hecho, me aseguró con pleno convencimiento: "¡apoyo eso y lo que haga falta!". No voy a ahondar con aquello de que si esto es lo que dicen y hacen los listos que no harán los …

Y todo, bajo el mantra de que hay que impedir que venga la derecha. ¿Pero es que Aznar o Rajoy fueron peores gobernantes que Zapatero y el nuevo Putin español? ¿Con Aznar y Rajoy vivió este país las tensiones fratricidas que está provocando el heredero históricamente cóncavo del cavernario Largo Caballero? ¿Es que en las comunidades autónomas en las que Vox ha entrado en el Gobierno se ha generado algo similar a lo que está provocando en este país la irrupción de la extrema derecha nacionalista catalana y vasca de la mano del nuevo partido sanchista –definirlo como PSOE me parece una ofensa histórica a mucha gente a la que admiro y quiero?

En realidad, lo que están tratando de impedir es la alternancia en el poder, lo que lleva irremediablemente a la dictadura. Han resucitado el antifranquismo como una pantalla de humo para esconder sus propios sueños dictatoriales. ¿Se imaginan un país gobernado 40 años –con sus tesis nadie podría reemplazarle– por este cínico (RAE 3 entrada: "¿Impúdico, procaz")? … Sería una réplica más tenebrosa que Mordor con su propio Morgoth …

Los que ya somos muy mayores tuvimos la oportunidad de vivir otros grandes tiempos. Vivimos la Transición, fuimos de izquierdas en los buenos momentos, debatimos, nos reconvertimos, soñamos, despertamos, maduramos y cambiamos, pero manteniendo el respeto hacia el prójimo, aunque no pensara como nosotros. Hoy es un dolor comprobar que se está asesinado a la inteligencia; que no hay sentido crítico para decir que alguien miente, aunque sea el líder de nuestro partido; que no hay el compromiso de convivencia suficiente para rechazar unánimemente aquello que se alimenta enfrentándonos; que no hay el resto de razón social suficiente para saber que no hay ideología salvadora si se sustenta sobre la anulación de la libertad para no aceptarla y defender otra; que somos tan tontos –sin ningún ánimo de ofender– como para aceptar el cinismo como un instrumento de encumbramiento político cuando, sólo y simplemente, es una obscenidad y una desvergüenza.

El histórico, por viejo y por sabio, periodista Juan Luís Cebrián, nada sospechoso de militar en el averno "facha", escribía en su último artículo que este biznieto trasnochado de Largo Caballero que hoy nos atormenta "acabará entre la chatarra de la historia". Nada más lejos de mi intención que llevarle la contraria al "maestro", pero creo que los que ya estamos en la chatarra somos la mayor parte de los españoles. Él seguro que se salvará de la quema en uno de los cohetes del imaginario trasnochadamente comunista de su vicepresidenta. Lo malo para la secta que le sigue es que, en esos cohetes, sólo caben unos pocos, muy pocos. Aunque, tranquilos: tienen maletero. Y si se salva el que habitualmente lo usa para escapar seguro que la secta se auto inmola con plena satisfacción: como decía el otro, "¡eso y lo que haga falta!".