Arquitecturas de la alta velocidad

La intención de este escrito es cívica: influir en la formación de una opinión pública lo mejor informada posible sobre un asunto de interés general de Asturias, la gran oportunidad que supone la inminente llegada de la alta velocidad a Asturias.

Como posición conceptual apriorística, hablar de arquitectura es hablar de un ámbito mucho más extenso que el de la mera producción de edificios, tópico reduccionista habitual respecto a que se dedican los arquitectos profesionalmente.

El territorio regional y nuestro sistema de ciudades, en el caso de Asturias, son el espacio social en el que viven el "justo" millón de habitantes de su población actual. Por tanto, las decisiones sobre los planes púbicos sean infraestructurales o de otra naturaleza nos afectan al conjunto de la población y del territorio de nuestra comunidad autónoma.

Y ello tiene una primera consecuencia. Las decisiones no pueden ni deben adoptarse, desde los responsables públicos, acudiendo a una cuestión competencial según la cual el "otro" que asuma sus responsabilidades que yo asumo las mías.

La llegada del AVE el día 30 de este mes a Asturias nos coge, les coge más bien, sin hacer los deberes. Uno de los habituales errores con que los hechos nos golpean a los asturianos, salvo escasísimas excepciones, es que desde el ámbito de decisión regional –y aquí incluyo a los ámbitos municipales y autonómico– no parecen poner las luces largas de lo que sucede allende del Pajares.

Una simple mirada a través de las redes o de la experiencia de cualquier desplazamiento por la red ferroviaria española actual nos hace concluir que desde Asturias no se sabe exigir el trato igualitario con el que se responde desde la Administración central a las necesidades infraestructurales que la llegada de la alta velocidad genera en cada territorio regional.

Puesto que en el caso de Asturias no se puede aducir que se haya ido por delante, las experiencias que nos han antecedido ilustran esta visión con clara contundencia.

Hablar de agravio comparativo tal vez no sea el argumento más eficaz, aunque sea cierto. Mejor hablar de déficit responsable en las actitudes políticas y ello me introduce en el argumento competencial clave en mi opinión: acomodar la estación Adif-Uría a la movilidad previsible que generará la llegada de la alta velocidad supone la intervención de las tres administraciones públicas involucradas. Solo es preciso, para enfocar correctamente este asunto especialmente trascendente para Oviedo y Asturias, reconocer que esa acción no es materializar un instrumento funcional de movilidad ferroviaria sino plantear un proyecto urbano con un abanico de afecciones que interactúan entre si. Y ello supone definir su ámbito espacial que en mi opinión supera nítidamente el espacio ferroviario propio de andenes y resto de espacios complementarios.

Otra línea argumental se debe apoyar en que la intermodalidad o integración de los diversos modos de transporte, en este caso de personas, debería estar en el foco de máxima prioridad de este proyecto público. Y ello porque una de las características que definen a nuestra sociedad, avanzado el siglo XXI, es la optimización de los tiempos de desplazamiento.

Probablemente, nos asustaría comprobar en que medida la ausencia de una intermodalidad exigente incide en las horas "perdidas" de cada uno de nosotros empleadas en nuestros desplazamientos cotidianos con la repercusión económica que supone, por ejemplo en el PIB.

Suscito la cuestión de qué cabe hacer ahora, al margen del hecho de colocar –se me disculpará la broma– luminarias LED para el día 30 de noviembre con la que el departamento de comunicación corporativa de Adif parece pretender manifestar que esta "haciendo sus deberes". Por favor sean bienvenidas las luminarias pero no traten de distraer.

Aquí está faltando escandalosamente un proyecto de estación del siglo XXI y la gestión impropia de las tres administraciones involucradas –cada una tiene su propia responsabilidad– no hará otra circunstancia que dejar en evidencia a sus responsables.

Entiendo que no es de recibo parchear o manifestar que se cumplen las necesidades actuales. Procede en mi opinión poner el contador a cero, promover un comité técnico integrado por representantes de las tres administraciones y ponerse a trabajar para corregir un escenario que suena, con el debido respeto, a vergonzante.

Tras alcanzar una propuesta de estrategias proyectuales debidamente consensuadas a nivel tripartito y siguiendo prácticas de otros casos de éxito procedería convocar un concurso de ideas con equipos multidisciplinares que nos aportarían un abanico de opciones, no me cabe duda, de gran utilidad.

El desarrollo histórico de la estación de ferrocarril ovetense es la suma de planes y proyectos de "andar por casa", parciales, a modo de remiendos, sin visión urbana y sin la debida valentía social de haber formulado un proyecto integral para la ciudad. Solo el arranque, en el siglo XIX, con la propuesta urbanística integral de la calle Uría uniendo el casco histórico con el ferrocarril puede calificarse de brillante. Lo que vino después no es para sentirse orgullosos. Al respecto y pese a todo, entiendo que estamos a tiempo de dar un golpe de timón y corregir una gestión equivocada.

Desearía que los lectores me acompañasen en la opinión de que la calidad arquitectónica actual de la estación es la de las categorías inferiores, según símil deportivo, y, en mi valoración de experto, manifiestamente mejorable.

Para concluir, el proyecto debe ser necesariamente ambicioso, ya que sus resultados se extenderán en décadas y en generaciones; por tanto, tendrá que desplegar un desarrollo temporal a medio y/o largo plazo. Igualmente deberá de aportar una dimensión presupuestaria ad hoc, sin paños calientes ni miedo a exigir y a proponer. Existe una ventana de oportunidad en este momento y nada desdeñable: el plan EU Next Generation. Como ultimo argumento recomiendo visitar Logroño y su estación de AVE.