Sonrisas y deudas

Sobre la bajada de pantalones con justificaciones entre cursis (Illa: "Es la mayor muestra de afecto de España a Cataluña") y patrióticas (Sánchez: "Es por España", frase que, por cierto, me recuerda no sé qué) no quiero hoy comentar más que una cosa: la quita del 20% (de momento) que el Gobierno de Sánchez va a realizar sobre la deuda de Cataluña.

Al respective, don Adrián Barbón se ha manifestado en términos rotundos, proclamando que Asturies no va a ser menos y que defenderá nuestros derechos, es decir, una condonación equiparable de nuestra deuda: "Estaré muy vigilante con ello", "O todos o ninguno", "No templaré gaitas", "No perjudicará a Asturias". Bueno, las declaraciones de don Adrián y su fiereza en defender los intereses asturianos frente a su partido y Gobierno habrá que tomarlas cum grano salis, con una sonrisina. Por lo demás, don Adrián y conmilitones, escuchen: quien hace la quita, la condonación, no es el Gobierno, somos todos y cada uno de nosotros, que la(s) pagaremos: a más quita(s), más pufos. Otra de las sonrisas nos la excita una arreglaciudades, la directora general de Agenda Urbana: "Debemos apostar por los desplazamientos a pie o en bici". Pues nada, pásese por las urbes de Asturies y cuente los bastones, las sillas, los carritos y mire para la edad de la mayoría de los circulantes. Regáleles una bici, ande. No provocan menos la jocundidad las declaraciones económico-impositivas de IU y PSOE en el Ayuntamiento de Xixón. Estos plantean subir ya un 4% el precio del agua y abrirse a un IBI "para ricos" progresivo. Aquellos, por reformar el IBI con subidas de tipo y diferenciación entre rústico y urbano. Perdón, ¿pero ustedes no estuvieron gobernando hasta hace cinco meses? ¿Antes no y ahora sí? ¿Y esos dieciséis científicos que se oponen a matar lobos "porque no reduce los daños"? Gracias por las sonrisas. ¿O serán carcajadas?