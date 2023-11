La matanza y la sal

Hubo un tiempo en el que noviembre era el mes por excelencia para la matanza, esa tradición que servía para llenar la despensa del invierno y de todo el año e incluso sacar algún recurso extra con la venta o intercambio del sobrante. Además, constituía una actividad comunal que reunía a los vecinos en un trajín compartido. La sociabilidad se establecía en el sangriento ritual que permitiría comer a quienes habían podido criar algún animal propio. Para otros "el alimento de sus familias [dependía] de el travajo personal de labranzas y pastorías de hazienda y ganado ajeno" (1715). En cualquier caso, si los animales escaseaban peligraba la supervivencia de los más pobres.

Arropado por el santoral popular noviembre, mes pleno otoñal, es en el que el frío se alía con la matanza, o tras ella. San Martín y su veranín, el día 11, aconsejaba "mata el gorrín" o nuestro "A tou gochín-y llega’l samartín"; por San Andrés, el 30, [mata] "a dos y a tres" o "corderinos tres". Había prórrogas santificadas. El 4 de diciembre, "por Santa Catalina, mata tu cochina" o "alguna corderina". Y hasta enero, con el santo protector de los animales, rezaba "a cada lechón le llega su San Antón". La gran cantidad de santos refraneros demuestra la importancia en la economía campesina de la matanza. Entre todos los animales, los más populares, los más fáciles y baratos de cuidar eran los cerdos; y también los más rentables ya que "aseguraban el abastecimiento de carne a la mayoría de las familias…, costaba muy poco criarlo (patatas cocidas, salvados, restos de comida y bellotas), su carne es sabrosa, se conserva muy bien y del cerdo se aprovecha todo; incluso el pellejo servía de recipiente de vino". Por eso fue el rey de este rito que se mantuvo como algo muy extendido hasta hace poco, aunque ahora esté muy regulado y limitado.

Desde antiguo, aparte de tarea familiar, social y comunitaria, los pueblos lo tenían por fuente de ingresos; de gran provecho también para la hacienda regia, ya que de septiembre a diciembre es el periodo en el "qual se devengan los maiores derechos, así por las ventas de ganados mayores y menores, para hazer las zecinas y prevenciones de todo el año en la matanza de zerdos" (1715). Aunque el documento cita escuetamente cecinas, debe interpretarse en ellas al resto de los subproductos, al igual que el clarificador "prevenciones de todo el año". Muchos campesinos no podían quedarse con todo. A menudo vendían parte o completaban el ciclo realizando la matanza para otros y preparando los embutidos a cambio de una cantidad; o se alquilaban como matarifes, implicando a la familia en las tareas posteriores.

Pero para llegar al "sanmartín" con alguna cabeza de vacuno mayor o cerdos bien engordados los campesinos debían tener asegurada "la sal", que además de servir para alimentar animales, era imprescindible en la conservación de los comestibles. Y sobre la sal recaían impuestos que en tiempos de crisis sufrían durísimos aumentos. En las actas de las que entresacamos algunos párrafos, de 1715, los procuradores concejiles en la Junta General se quejaban amargamente del desorbitado impuesto de la sal, resultado del incremento para atender los gastos de la guerra de Sucesión (1700-1714) entre austracistas y borbónicos en el cambio de dinastía. Los arrendadores del impuesto de la sal apretaban el cobro y los vecinos más pobres veían disminuir sus ganados porque la sal era básica en la crianza. "Y porque siendo tan preziso este alimento para la conservazión de los pobladores de el Prinzipado, están privados de el uso de él para la conservazión de sus ganados y granjerías de pesquería en el mar, por no tener medios con qué comprarlo". El uso de la sal en la ganadería es aún hoy imprescindible. En los pastos frescos de montaña los ganaderos siguen dando sal como complemento alimenticio y en los estabulados también porque hidrata, estimula el apetito y acelera el engorde.

Es cierto que la sal es una de las sustancias minerales más abundantes en la naturaleza, importante elemento nutricional y medicinal; se le atribuyeron incluso propiedades mágicas o religiosas: "Ustedes son la sal de la tierra" decía Jesús a sus discípulos ensalzando su misión (Mateo 5:13). Pronto fue objeto de apropiación por el poder. La necesidad de la sal fue manifiesta desde la más remota antigüedad. Recuérdese que la palabra salario procede de la paga en sal que recibían los soldados de Roma y que fue usada como moneda; la vía más cuidada y principal fue la "Vía Salaria", que llevaba el producto de la costa jónica a la Italia central. Civilizaciones anteriores en todo el planeta la regularon. En la Corona de Castilla y León a finales del siglo XIII se detalla el cobro de tributos de las ventas de sal como monopolio real. En Asturias, la vieja villa marítima de Avilés, puerto de la capital, fue desde la Alta Edad Media uno de los puntos clave de los caminos del mar y floreció en la ruta del comercio salinero que recorría el Cantábrico hasta La Rochelle francesa, disponiendo del privilegio de un alfolí (almacén, Salinas) desde el siglo XII. Pescados y carne en salazón eran básicos.

Para el hombre fue condimento, conservante, estimulador del apetito, curador de heridas. Cuentan que los marinos de las largas travesías atlánticas hacia América enfermaban por falta de sal deshidratados; y que Carlos V en la conquista de Túnez (1535) exigía a sus soldados tomar sal por el mismo motivo. Su aprecio en la alimentación humana fue tal que hubo tratados estudiando sus propiedades, entró en el refranero y en las adivinanzas: "Me recorro todo el mundo/ y todo el mundo me aprecia;/en los palacios del rey/ sin mí no ponen la mesa". Sabemos que el exceso de sal en el consumo humano acarrea serios problemas para la salud, acelerado por su alta presencia en los productos procesados. Además, las tierras de cultivo excesivamente salinas quedan esterilizadas. En el poema "Castilla" de Manuel Machado la niña que recibía al buen Cid desterrado temía el castigo real: Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte,/ arruinará la casa/ y sembrará de sal el pobre campo/ que mi padre trabaja…

El hecho es que utilizamos la sal para hacer casi de todo y sin darnos cuenta estamos en contacto permanente con ella. Llegados aquí, concluimos que el binomio matanza y sal es indisociable. Primero para el ganado y luego para asegurar su consumo una vez sacrificado. Junto al cerdo, criado en familia, inmolado luego, los productos posteriores precisan sal. Orejas, morro, patas, costillas o tocino se meterán en sal. Los adobos de costillas, picadillo o chorizo incluirán sal para consumo fresco o para secar y curar.

Como tal vez se nos haya abierto el apetito, recuerden que comida y bebida reclaman prudencia debida. Cuiden la ingesta de sal, pero sean "salados y salerosos".

[Actas Históricas de la Junta General del Principado de Asturias, Tomo XIV (1712-1716). Oviedo: Junta General, 2023 (edición digital); Díez Barrio, Germán. "La época de la matanza en el refranero". Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (acceso libre); Kurlansky, Mark. (2003). Sal: historia de la única piedra comestible. Madrid: Península].