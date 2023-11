Barbón, el rey Arturo y la mesa que era una cama

La gran ventaja de ser gobernados por un presidente autonómico muy leído es que en algunas de sus intervenciones Barbón deja perlas que dan pie a sus hagiógrafos -entre los que sin duda este mísero juntaletras se alinea- a llevar a cabo someras interpretaciones del incesante palabrerío. Tras conocerse que no había presencia asturiana en el nuevo gobierno sanchista, el líder del PSOE asturiano dijo que el consejo de ministros no es la mesa redonda de Arturo.

Ciertamente, una mesa redonda es una reunión de expertos que discuten sobre un asunto específico. No parece el caso del nuevo gobierno, aunque hayan desaparecido de escena las terroríficas niñas de “El resplandor”. Viendo cómo se gestó la investidura, la mesa redonda era más bien una cama en forma de circunferencia. Un tú me das, yo te doy y a los demás que les vayan dando. Además, la tabla de Arturo era muy machista y en la de Sánchez mandan cuatro vicepresidentas. El mago Merlín es Bolaños, para hacer desaparecer la separación de poderes.

Convendría tal vez a los intereses de esta región que el presidente tomará por una vez la armadura de sir Lancelot frente a los designios artúricos del señor de La Moncloa, que estando como está en Babia, no muestra interés por la caliza del otro lado de la cordillera. Y que fuera ese levantamiento no como de costumbre de boquilla, sino valiente y altanero para evitar que Asturias quede convertida en una arcadia infeliz, en un Ávalon venido a menos donde los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año, pero sin paisanos para convertirla en sidra y después beberla y si es menester, orinarla. Es la tarea que debe acometer Barbón: mexar na escudiella; elevar el tono, reivindicar su tierra. Y si no puede solo, que le ayude el hada Morgana.