Cualquier tiempo pasado fue mejor

Hace poco más de una semana, el panorama político británico presenció un giro inesperado con el regreso simbólico de David Cameron al número 10 de Downing Street. En un intrigante vuelco propio de la comedia política, el primer ministro Rishi Sunak resucitó al ex primer ministro asignándole el papel de ministro de Exteriores. En este universo político fascinante, parece que todo es posible: lideras un referéndum sobre la permanencia en Europa que nadie te pidió, te retiras tras perder estrepitosamente, y reapareces años después como un salvador, ahora con títulos de ministro y Lord. Dado que Cameron no es miembro del parlamento, algo necesario para entrar al gabinete, Sunak, en un acto de generosidad aristocrática, le concede el título de Lord, integrándolo así en la segunda cámara legislativa no electa del Reino Unido. Un astuto golpe: un título nobiliario vitalicio y la dirección de Asuntos Exteriores, en medio de un escenario político internacional complicado. Resulta al menos disonante que alguien no electo forme parte del Gobierno.

El otrora vilipendiado Lord Cameron ya ha captado más atención y titulares que el actual primer ministro. El contraste entre ambos es evidente: Sunak, ferviente defensor del Brexit, y Cameron, eurofilo y "remainer" de corazón. Esta polarización se intensifica al haber reemplazado a la radical ex ministra Suella Braverman, cuyos planes incluían deportaciones de refugiados a Ruanda, entre otros disparates. Parece que Sunak, percibiendo el descontento de sus votantes, intenta desplazarse hacia el centro. Sin embargo, su imagen de hombre distante y altivo persiste, especialmente entre la clase trabajadora que anteriormente respaldó a Boris Johnson en 2019. Rico gracias a la fortuna de la familia de su esposa, Akshata Murty, hija del magnate fundador de Infosys, con una educación tan elitista que hasta los memes de Harvard la envidiarían, Sunak vive en una burbuja que parece estar a años luz de la realidad británica. En medio de una crisis económica y asuntos internacionales complejos, los votantes le perciben como alguien desconectado de su realidad cotidiana. Recuperar a Lord Cameron puede interpretarse como un viaje nostálgico hacia un tiempo anterior al Brexit y las crisis internacionales. Este movimiento, sin embargo, proyecta una imagen de debilidad y falta de visión en un contexto político internacional de creciente complejidad e inestabilidad. La inclusión de David Cameron en el equipo de Sunak es un intento de manifestar un viraje hacia el centro conservador y apelar a ese votante tradicional. No obstante, las encuestas sitúan al Partido Conservador a unos 20 puntos por debajo del Laborista, y este paso se interpreta como un intento desesperado por captar votos en el sur, tradicional bastión conservador. Al final no contenta ni a unos ni a otros en una posición indefinida que confunde al votante. La pregunta clave es: ¿Qué busca realmente David Cameron? Según él, solo quiere "apoyar a un primer ministro que está en una situación complicada haciendo un trabajo muy duro". No obstante, algunos sugieren que Cameron, aburrido en casa, busca recuperar la atención y, tal vez, postularse en las próximas elecciones. Su salida de Downing Street por la puerta de atrás pesa mucho en su conciencia y necesita lavar su imagen y su legado histórico. Aunque, con un gobierno laborista prácticamente cantado después de 14 años de gobierno conservador, el retorno de Cameron plantea interrogantes sobre el futuro político de Gran Bretaña. Sin un papel internacional claro, fuera de Europa y con una economía estancada, Reino Unido es un país en busca de sí mismo. Hoy por hoy, no parece que Lord Cameron 2.0 sea la respuesta.