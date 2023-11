La Nota episcopal, contenida y sopesada

Por fin, la Conferencia Episcopal se ha pronunciado ante la situación política convulsa que estamos viviendo por los pactos y su costo para lograr una coalición gubernamental e iniciar una nueva legislatura. Se ha hecho esperar. Ha sido la última de las instituciones importantes que ha manifestado su parecer y criterio. Es tan mesurada y tan atada a los principios básicos doctrinales que apenas ha tenido eco en los medios de comunicación. Entre los que yo he consultado, solamente en uno he leído un breve comentario. Después de los escritos y homilías de algunos obispos, no es arriesgado sospechar que ha tenido que haber un encontrado debate para la redacción de esa Nota. Al final, se inclinaron por la línea contenida de los cardenales Omella y Cobo, de Barcelona y Madrid. Ojalá se cumplan sus deseos y pronósticos de que “El encuentro y la concordia siguen siendo posibles” (así titulan y finalizan la Nota). Ninguna de las dos actitudes se otean en el horizonte político.

Confiesan los obispos que comparten la preocupación por “la polarización, la crispación social y los episodios de desencuentro”. El tenor de la redacción es distante al malestar trasversal que se manifiesta masivamente en las calles. El bálsamo tiene que caer sobre las heridas. Y si el objetivo es “ofrecer una orientación moral e iluminar las conciencias” hay que enfocar la luz hacia las zonas oscuras: el muro que se amenaza levantar va contra la convivencia, las mentiras o fake news contra la verdad y la desigualdad contra la justicia. Se trata de reclamar los valores éticos, no es meterse en soluciones políticas. Y para la amnistía, que no se nombra, se debe exigir el arrepentimiento. El mismo Dios, bueno y misericordioso, perdona siempre previo humilde arrepentimiento. Todo esto me lleva a una reflexión provocada por un artículo de un socialista renombrado y cabal, eso sí, de la anterior generación, en el que afirma que “el cristianismo tuvo un destacado papel en la Transición política…, sin embargo, a media que se fue consolidando la democracia, la aportación política de los cristianos se fue difuminando, en una forma más de privatización de la fe, hasta la esterilidad”. Añoramos aquellos años de “los cristianos en la vida pública”. Llevamos ya mucho tiempo de inestabilidad, incertidumbre y hostil confrontación. Se habla de que la sociedad civil española es de las más débiles de Occidente porque solo el 19% está afiliado a organizaciones ciudadanas. Es el momento de salir de la pasividad y sumarse al compromiso.