Sacar del armario

Tengo una edad, por eso recuerdo cuando murió Franco. Esos días de noviembre sin colegio nos marcaron, nos dieron alegría. También, tiempo después, recuerdo vagamente la energía que impregnaba este país con las primeras elecciones democráticas, con aquellos coches particulares empapelados de carteles dando vueltas por las calles más céntricas, autos desde los que hombres vociferaban consignas por un altavoz (ahora ya, vintage). Aquella eclosión de decibelios rompía con un pasado enlutado. También recuerdo el 23F, esa tarde lluviosa en Noreña, yo me encontraba aporreando, ejercitándome, en el piano, de mi profesora cuando ésta irrumpió alterada en su salita: había pasado algo en Madrid, así que mejor me fuera, por si acaso, para casa. (¡Bien! ¡Bien! ¡Como odiaba tocar el piano! Y es que a mí lo que me gustaba era bailar). Desde entonces, desde aquel golpe verdadero de estado, nunca he visto en España tanta preocupación ni desvelo por lo que acontecía en el Congreso de los Diputados.

Ha sido todo muy tenso, demasiado beligerante y eso ha ocasionado que muchos, no es ya que hayan salido del armario, sino que han sacado de éste artilugios que guardaban latentes desde hacía mucho tiempo, cosas que seguro mantenían en su idiosincrasia interna, en sus posos heredados y que con todo el tumulto han visto la ocasión propicia para rescatarlos del baúl de los predemocráticos recuerdos. Es eso, la añoranza, o tal vez la adopción de una moda juvenil de radicalismo político contestario. Esos artefactos recuperados de los armarios han sido de lo más variopinto, desde banderas de los requetés navarros, águilas bicéfalas, rosarios o piropos machirulos, nada feministas, para muñecas hinchables con nombres ya de exministras, eso, y ristras y ristras de fruteros. Pero, al otro lado, una gran parte de España se ha mantenido inmóvil y expectante. Esperando a que escampase la tormenta, que se formase gobierno y llegase la calma. Mas, ha cambiado el devenir, ha cambiado el relato, como una pequeña sacudida de un tenue terremoto, pero que nos ha alertado sobre nuestras debilidades.

Catalunya, por el momento, permanece en quietud. Muchos proindependentistas ahora ya no saben lo que hacer con sus lazos amarillos, si recogerlos, si guardarlos para siempre, o dejarlos ahí (por si acaso) dispuestos en un permanente fondo de armario. No vaya a ser que los vuelvan a necesitar en breve, para cuando Puigdemont retorne en un halo victorioso de gran negociador, con una estelada en la mano derecha (sí, derecha) y el chocolate (del loro o no), pero suizo, en la otra. Bromas aparte, todo se ha tensionado demasiado. Y la legislatura será intensa y más sorpresiva de lo que algunos vaticinan. Pero de momento, la cosa no ha pasado de castaño oscuro, aunque el crepitar durará.

Y no sé a ustedes, pero en estas últimas semanas los telediarios se me han parecido mucho a una gran tragicomedia distópica, tan distópica como la de un Milei en la Casa Rosada llegando con su motosierra y sus privatizaciones.

Personalmente, creo que no se puede jugar con tanto fuego. En general se ha visto demasiada irresponsabilidad. Destacaría el papel de Abascal, que se ha reafirmado como un gran agitador callejero. Sánchez puedo gustar mucho, poco, nada, nada de nada o incluso puede causar repulsión, y también se puede estar en completo desacuerdo con la propuesta de Ley de Amnistía y con las cesiones financieras y fiscales, pero que Abascal llegase a comparar a Sánchez con Hitler mientras minutos después posaba tras las barreras de Ferraz, al lado de una Falange cantando "Cara al Sol" es surrealista e histriónico. A lo mejor Abascal desconoce que Serrano Suñer, el gran ministro, el cuñadísimo de Franco, se paseaba en Berlín con Himmler (el artífice de la "solución final", la mano derecha del gran genocida, de un otro genocida). Da que pensar, y no sé si será por incultura, por exceso de teatralización o por impostura, pero a mi me parece obscena esa comparación. Eso y las extralimitadas acusaciones de "golpista" y "dictador". El mundo al revés; y es por ello, que a buena parte de los españoles les asusta pensar cual sería la posible alternativa a un gobierno de izquierdas y acepten, con mayor o menor agrado, el argumento del mal menor de Puigdemont a la alternativa del "aceite Vox".

Pero lo realmente preocupante es la polarización. ¿En qué momento todo se ha enconado tanto? Últimamente da la sensación que rasques donde rasques, solo se ve hostilidad, malas formas y continuas faltas de respeto. La cosa no es ninguna broma y la gasolina se ha querido expandir tanto, y los ánimos están tan tensos, que esperemos nadie opte por utilizar lo que se guarda en otro tipo de armarios mucho más peligrosos, lo que se guarda en los armeros. Ya lo dice el refrán a río revuelto, ganancia de pescadores, pero mucho cuidado con remover tan hondo y tan profundo los turbios lodos.

Menos mal que parece que se ha avanzado, que se ha salido del bucle. Ya tenemos gobierno y a los mercados financieros no les disgusta del todo. La vida sigue aunque quizás en la calle permanezca por un cierto tiempo el cabreo. Y es que en realidad la mayoría de los españoles son gente pacífica, moderada, no sectaria y con pocas ganas de gresca.

Las críticas han sido múltiples, aunque la cuestión más controvertida ha sido la supuesta igualdad (o no) de los españoles ante la ley. Ese yo creo es el gran asunto. Lo es siempre. ("Rebelión en la granja", de Orwell, ya fue escrita en 1945 y todo es muy viejo bajo el sol).

¿Somos los españoles iguales ante la ley? Evidentemente no. Nunca lo hemos sido. Empezando por la existencia de la figura de un rey, que no es igual que el resto de nosotros ante la ley. Y ni siquiera la heredera al trono sería igual ante un hermano varón porque la Ley Sálica está en vigor, esa arcaica norma que da preferencia a los hombres frente a las mujeres a la hora de acceder al trono de España. Tampoco son iguales ante la ley los hablantes de comunidades autónomas que en su día optaron por tener una lengua cooficial con los pocos resistentes asturianofalantes, éstos no tendrán nunca, por ejemplo, los mismos derechos lingüísticos, que sus "primos-hermanos", los gallegos. Tampoco somos iguales los españoles, si nuestro territorio está afectado o no por el concierto vasco. Las comunidades autónomas determinan que no somos iguales en materia de tributación, de educación, de sanidad o de prestación de servicios. No tenemos las mismas soluciones de movilidad si residimos en Sant Cugat del Vallés o en San Cucao de Llanera, si vivimos en Villaviciosa o en Villaviciosa de Odón, o si heredásemos estando empadronados en el centro de Madrid o en una aldea de Ibias. Pero, para otras cosas paradójicamente, sí que somos iguales, por ejemplo, si eres pastor y te enfrentas a la amenaza del lobo en la Sierra del Cuera o si lo haces en la Sierra de Francia. Todo es demasiado incoherente y genera desconcierto. Los españoles no somos iguales, ni ante la ley, ni ante las administraciones. La cuestión última si los gobiernos centrales, autonómicos o locales avanzan para que esa brecha de desigualdad se expanda o se diluya en relación a las oportunidades sociales y a los proyectos vitales. Y puestos a buscar incoherencias ¿habrá algo más incoherente que los impuestos del IBI en entornos rurales semidespoblados?

Pedro Sánchez y el partido socialista ha pagado un precio muy alto estos días. Demasiado descrédito. Vamos a ver como discurre este periplo con el nuevo ejecutivo, si pudiera haber mesura y moderación, y un avance efectivo hacia un bien común. Los catalanes sacarán tajada y, por supuesto, siempre, también, los vascos. Nosotros los asturianos ni siquiera tendremos un ministrín o una ministrina que barra un poco para casa. En cualquier caso, la suerte ya está echada. Pronto llegará la Navidad. En estas fechas, si yo fuera el Presidente constitucional (que no me importaría) o si fuera Su –anacrónica y también constitucional– Majestad (que tampoco), empezaría por lo más importante, por la renta disponible de los españoles, que día a día se ve mermada. Si yo fuera presidente, intentaría rebajar el IVA de más alimentos, para que se pudiera comer sano, sin tener que acudir casi al Monte de Piedad (díganselo, por ejemplo, a los celiacos). La clase media-trabajadora así lo espera. Espera Pan y espera Paz. Y ya puestos, espera que se acaben las faltas de respeto y se ponga en valor los avances conseguidos y no se retroceda ni en igualdad, ni en preocupación por un inminente cambio climático. Yo por mi parte, aunque se me atragante lo de Junts, no voy a sacar ningún rosario y de sacar algo, puestos a sacar, y a rescatar simbologías, sería algo con una tela más bien tricolor. (Y es que la base es la base, el Principio Fundamental y puestos a resoñar España en una verdadera igualdad, en una real, no Real, se debería replantear la utilización de un adjetivo con "r" minúscula).