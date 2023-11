Sánchez, un muro como coartada

Un ultraderechista xenófobo y euroescéptico, Geert Wilders, se ha impuesto electoralmente en Países Bajos. Aún no se sabe si podrá ser primer ministro, pero su victoria en las urnas significa de algún modo el triunfo de un tipo de retórica basada en el odio y el frentismo. Otro ejemplo es el de Argentina, aunque suponga un caso aparte dentro de los casos apartes. La ultraderecha, estrechamente ligada al populismo, ensombrece la política y nubla las conciencias más estériles; en el caso de España ha servido, además, de coartada para asomarse a inquietudes y peligros aún mayores que ya estamos viendo.

Nuestros políticos, primarios y exaltados, han llegado a la conclusión atroz de que el juego consiste exclusivamente en dividir y enfrentar haciendo del adversario un enemigo al que hay que estigmatizar, no por sus hechos, que resultaría comprensible, sino por sus palabras. Es el resultado, por así decirlo, de una pereza intelectual que impide confrontar ideas sin tener que arrinconar al que piensa de manera distinta en el marco de una convivencia democrática.

Vox, un partido que hace buenas migas con el de Wilders, es la coartada nacional para una izquierda que, sin embargo, no tiene inconveniente en pactar con independentistas delincuentes de derechas y de izquierdas, nacionalistas herederos del carlismo y de la banda terrorista ETA. La coartada, aunque por el momento le haya servido, no se sostiene. Vox es una excusa poco creíble para levantar un muro, que incluye al Partido Popular, el más votado por los españoles, porque esa clase de diques contra al adversario, por el simple hecho de serlo, se vienen produciendo desde que el siglo es siglo. De manera más dulce, hubo momentos en que los llamaron "cordones sanitarios". Cuando, en 2003, el partido de Abascal no existía, prácticamente la misma izquierda y los nacionalistas firmaron el Pacto del Tinell para excluir al centroderecha de la política. Ahora estamos en lo mismo, aunque la maniobra acabará volviéndose contra ellos. No tiene futuro.