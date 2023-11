Sánchez y el pañuelo de Arafat

Existe un aforismo referido al mundo de la diplomacia que relata más o menos así: “Los diplomáticos son personas a las que no les gusta decir lo que piensan; en contraposición a los políticos, a los que no les gusta pensar lo que dicen”. Como actor principal de la política española, Pedro Sánchez no se caracteriza por pensar lo que dice; y ahora, como embajador provisional de la UE, se ha saltado las normas de la cortesía diplomática y ha dicho lo que piensa sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Justo lo que no debería haber hecho. En boca de embajador no entran moscas.

Si diplomacia es mano izquierda, habilidad en el trato, artesanía de las relaciones humanas, saber estar, emplearse con cortesía y tacto, saber callar a tiempo y conocer cuándo se debe hablar, Sánchez, tal vez confundido por el estruendo de los obuses a otro lado de la franja, no ha respetado ni una sola de esas normas de obligado cumplimiento en su comparecencia en la zona más caliente de Oriente Próximo. Y lo que ha conseguido es crear a su país enemigos que eran aliados. Así, España se ha convertido para Israel en nación amiga de terroristas por culpa de que la izquierda de este país ha sido tradicionalmente propalestina y antisemita y como ahora tiene mando en plaza le gusta alardear de ello, aquí y en Sebastopol, aunque ponga en un compromiso a sus socios europeos, que están del lado israelita; y si no lo están, se callan. Mientras, los bandoleros de Hamas jalean en sus redes y a tiros las palabras del Sánchez, amigo también de Marruecos por vaya usted a saber qué extraños motivos. Manolete, si no sabes torear ¿para qué te echas al ruedo y le poner la muleta en la cara al morlaco enfurecido? Si bien sorprende la doble vara de medir del presidente y de su séquito de chambelanes, tan amigos desde jóvenes de anudarse al cuello el pañuelo de Arafat. Piden la libertad para lo palestinos, pero no apoyan la del pueblo saharaui. Curiosa incongruencia.