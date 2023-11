Llevo tiempo dándole vueltas a una gran cantidad de preguntas, y los últimos acontecimientos me han permitido arriesgarme a compartirlos. Son mis qué pasaría si…

…Mañana todos los españoles que tenemos la condición de no privilegiados por estar en comunidades con mucha historia, pero no consideradas históricas. Y que nos levantamos todos los días para trabajar. Decidimos sin ningún tipo de ataduras ni ponernos de acuerdo, que como no vamos a recibir en los próximos años nada porque la hipoteca social no da para más, que no vamos a cotizar ningún tipo de impuesto como por ejemplo el IRPF, así al menos algo tendríamos. Por supuesto, pedimos que se nos amnistíe de cualquier tipo de represalia económica o cualquier otro tipo de medida coercitiva, amparándonos en la constitución que en algún sitio dice que todos somos iguales. Lo que quiero, es que mis conciudadanos puedan tener en sus comunidades con historia las mismas posibilidades de desarrollo y no solo pagar privilegios a unos pocos. Ser como ellos. ¿Que creen que pasaría?

…Y si nos paramos a pensar un momento, qué si hay una sola tarta de beneficios a repartir entre todos los españoles, pero unos pocos ya se han apartado para ellos un gran trozo, eso significaría que para los demás ya no hay más que las migas. ¿Que pasaría si exigimos lo mismo? Nos dirían que hay que ser solidarios. Pero parece que esto solo va en una dirección, la nuestra.

…Si estas personas que han elegido ser nuestros defensores ante cualquier evento que suceda, pero que hay "políticos" que consideran que hay que eliminarlos, que no son necesarios, se levantan un día y deciden no ir a su trabajo; me refiero a policías nacionales, guardia civil, ejército… ¿Nos defenderían esos llamados políticos?

…Si las personas emprendedoras consideran que ya no son necesarias en este "maravilloso estado" de pesebristas y simplemente se van. Papá y mamá estado ¿podrían seguir manteniendo nuestras vidas?

…Si durante al menos un solo día los representantes de nuestras comunidades con historia se dan cuenta que a quién tienen que defender y ayudar es a sus conciudadanos votantes, y luchar por sus comunidades. ¿Qué pasaría?

Posiblemente no pasaría nada, ya que mañana volverá a sonar el despertador y tendremos que salir a nuestras realidades del día a día. Levantarnos en un lugar en el que no se cuenta con nosotros, sino que lo que vale es el "yo" de unos pocos. Unos pocos que manipulan nuestro día a día para que al final sea su día a día. Y lo peor de todo es que acabamos creyendo que lo hacen por nosotros.

En algún momento hemos perdido nuestra identidad, se ha diluido en la demagogia calentada y distribuida por los medios de comunicación que nos acarician manteniéndonos en una falacia de ocio precocinado para tenernos inertes a lo que ocurre a nuestro alrededor, y así ellos pueden seguir con su "status quo" de poder.