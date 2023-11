A raíz de la exitosa manifestación en Madrid del 17-N, en la que 150.000 personas arropadas por Feijóo y Abascal llamaban hijo de puta a Sánchez, se dijo que era un renacer de la sociedad civil. El lema elegido para atacar a Sánchez (habiendo tantos otros posibles) daría una imagen penosa de la sociedad civil, si lo fuera, pero para no meterme en política prefiero ir a esa idea de "sociedad civil", ente confuso que no salía a la calle cuando el paro duplicaba al actual o cuando los bancos de alimentos no daban abasto para atender tanta necesidad. ¿De qué hablamos cuando se menta la sociedad civil? No recuerdo que se aplicara antes a las salidas a la calle de sindicatos, asociaciones de vecinos, feministas, ecologistas o pacifistas, por ejemplo. Así que, al parecer, para serlo de verdad la sociedad civil debe incluir y estar liderada por lo que antes se llamaba "la gente bien".