Asentar el Gobierno progresista

La experiencia de la negociación presupuestaria para 2024 ha demostrado que la izquierda parlamentaria sabe actuar con madurez política. El riesgo de que una candidatura de la derecha unificada para 2027 gane las elecciones sólo se conjura sumando esfuerzos y anteponiendo los intereses sociales a las lógicas de los partidos. La principal conclusión de este momento presupuestario es que la esterilidad de la pluralidad de la izquierda, presente en el pasado, ha terminado en la Junta General y con ella muere la geometría variable que nos deja varados en un zona yerma de reformas fuertes.

Ahora hay que sumar esfuerzos para los cuatro años, situar el discurso conservador a la defensiva y demostrar que la transformación será la seña de identidad de este periodo. Es imprescindible un pacto de legislatura entre toda la izquierda, esto es, un pacto parlamentario de gran alcance que ponga en marcha una agenda legislativa reformista establecida mediante un calendario acordado y que dote de estabilidad a las políticas en general y a las de vivienda y las industriales en particular. La mayoría de izquierdas viene para quedarse y hacerse patente en la vida cotidiana de las personas, en su búsqueda de seguridad vital y derechos cívicos y sociales.

Será una mayoría no variable, pero nunca excluyente, no sobra nadie que pueda sumarse a estos esfuerzos una vez que la columna vertebral es la estabilidad de la transformación, orientada a acabar con la injusticia social, empezando por los derechos más básicos y la capacidad de Asturias para ser una comunidad activa en España y en Europa. Nuestro discurso y nuestra acción pretende incluir a todo pensamiento político progresista, regeneracionista, incluso moderado o declaradamente no de izquierdas. Nadie tiene porque quedar fuera del esfuerzo político porque somos un gobierno para la mayoría social, pero reformador. Concebimos el pacto como instrumento de cambio. El acuerdo, el diálogo para lograr espacios comunes siempre es con el diferente ideológicamente. Bienvenido sea. Sumar esfuerzos políticos y sociales es la vía que demandan los ciudadanos.

Por eso, reitero, la lectura más importante que se puede hacer de estos presupuestos es que alumbran un nuevo tiempo sin geometría variable, que siempre debilita las políticas de cambio y que refuerza las inercias conservadoras. Al alejarnos del pasado político reciente, se inaugura un tiempo propio. La primera meta de un gobierno progresista es asentarse sólidamente en una mayoría estable de progreso. Llegó el tiempo del pacto de Legislatura que tiene que producirse con la aprobación de estos presupuestos y con efectos hasta el 27.