Ponga un juez en su vida

Debo aclarar que estoy frontalmente en contra de la anunciada amnistía. Que un Gobierno sostenido por dos partidos de derechas, nacionalistas, hasta con tintes racistas (eso de xenofobia es una distorsión) no puede tener el nombre de progresista se vista como se vista. Esa es mi posición y no es nueva. Aclaro dado el terrible tiempo en el que vivimos, de crispación, de odio y de insultos y falta de libertad que roza lo preocupante. Manifestado lo anterior paso a intentar aclarar un tema que sale cada día en las noticias: la politización de la Justicia.

La Justicia está totalmente politizada y me asombra que se pueda discutir o intentar usar como arma entre los partidos. Jueces conservadores, jueces progresistas. Jueces opinando en los medios de comunicación según su "pensamiento" dando y quitando razones según su pensamiento que de propio no tiene nada, al contrario. Jueces nombrados en los Tribunales de Justicia por políticos, jueces o no, sentados en el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano absolutamente político y politizado (supongo que esto no se me discutirá). Es decir: jueces nombrados según el apoyo que tengan, no por sus conocimientos, sus comportamientos, no, se les nombra políticamente.

Tenía yo un gran amigo, del alma, al que un día felicité por el nombramiento de un pariente directo como juez de un alto tribunal. Me respondió que no había motivo para tal felicitación, que era cosa política, lo mío fue por méritos, dijo. Él, mi amigo, fue Presidente de una Audiencia.

La población (no existe concepto de ciudadanía en España) debe tener claro que la Justicia a partir de ciertos estamentos está politizada, hay que ser conscientes de esto para no sorprenderse o dejarse manipular.

Terminaré reflexionando sobre el papel de las autonomías en la Justicia presuntamente transferida. Concretamente en el papel de la señora Viceconsejera de Justicia del Principado. ¿Es necesario tener un puesto político para comprar papel, impresoras, alquilar locales y cuestiones similares? Evidentemente, no. Y eso, en resumen es lo que hace la Viceconsejera. Asimismo me permito recomendarle que cambie de telefonista, refiriéndome a la persona, hombre, que responde en su despacho: debe cambiar el tono, los modales y la forma de transmitir. Y le pregunto, escuetamente en este momento, si dentro de sus funciones no puede ocuparse del trato que tienen los trabajadores discapacitados en el ámbito de la Justicia. Debería de hacerlo.

Escuetamente todo, pero continuará no tenga duda nadie.