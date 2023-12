En Asturias, unidad progresista en el Parlamento

La ruptura e incomunicación entre Podemos con Sumar es una pésima noticia. Los avances sociales, la protección laboral, sanitaria, educativa de la clase trabajadora depende de la unidad de acción de la izquierda política y sindical. Tras esa ruptura, la derecha y Vox están más cerca de conseguir el control total del Parlamento. La causa de la ruptura, una vez ser factorizada, revelará la ausencia de inteligencia política de todos los actores de la izquierda alternativa, empeñada en responder a la confianza de su base social de forma infantil y egocéntrica. No se está a la altura de nuestros votantes ni militantes.

En Asturias, la izquierda parlamentaria tiene que responder a esta situación, que "aumentará la desafección ciudadana", como dice Yolanda con una respuesta política a la altura de nuestra historia. Establezcamos un pacto de legislatura que sitúe a la derecha a la defensiva y nos haga empezar a conquistar la próxima legislatura que aún tenemos que ganar.

¿Qué es un pacto de legislatura? ¿Un cheque en blanco? No. Esta es una visión propia de la cultura de un movimiento activista y no de quienes tenemos una responsabilidad política. Por otra parte, una cultura que sí tienen que tener los activistas sociales en su labor de reivindicación indeclinable. Una pacto de legislatura es forzar a la mayoría progresista a aplicar unos mínimos sobre sanidad, educación, industria y política social. Es establecer un calendario legislativo social y transformador, es obligar a una concertación social que tenga que desarrollarse plenamente. Es, claro, un pacto que tiene que ser evaluado en cada presupuesto pero desde la estabilidad y sin caer en la nefasta filosofía política que anuncia Podemos en su ruptura: "Ahora tendrán que pelear nuestros cinco votos" amenaza dirigida a un gobierno progresista en una difícil situación. Cada pelea de esos votos favorecerá a la derecha, también aquí en Asturias, porque la sitúa en la agenda política. La geometría variable no es más que dejar que los planteamientos conservadores puedan colarse con facilidad en las medidas del gobierno. Lo que proponemos desde IU es realizar esa indispensable fiscalización del gobierno desde un acuerdo estable, siendo parte comprometida con un proyecto de cambio. Siendo cuatro diputados y diputadas de la izquierda transformadora en vez de tres la capacidad de cambio aumenta.

Un pacto de legislatura que implique la coordinación parlamentaria de los tres actores de la izquierda asturiana es desarrollar en Asturias la cultura política de Sumar, ni más ni menos. Es rechazar con los hechos políticos reales las rupturas y decirle a Podemos y a Sumar que tienen que sentarse a recuperar la comunicación, el diálogo y pactar porque se lo exigen los intereses de su base social, de la gente que depende del éxito de la izquierda. Nuestra gente recibe con extrema tristeza y desánimo que no podamos ni siquiera comunicarnos. Tenemos la obligación como responsables políticos de actuar.

El Coordinador de IU en Asturias ha puesto encima de la mesa una propuesta para un acuerdo de legislatura cuyos plenos efectos y su culminación final están por determinar entre todo el bloque progresista y dependen de la cohesión de esa izquierda. Hay que sentarse y, por fin, hablar. Saber que es posible actuar juntos. Si en España la izquierda rompe, en Asturias se pacta y se lanza un mensaje político a todos y todas: el pacto es el mejor instrumento para el cambio.