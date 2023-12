Economía de sentido común

¿Va la economía como una moto? Podría decirse que va a toda prisa por una autopista sumamente peligrosa. De conformidad con Eurostat España va a la cola en todos los indicadores económicos excepto en paro e improductividad que se va a la cabeza. Por no aburrir con datos, resumir que en renta per cápita, España se situaba en el 2019 en la posición 7 entre 42 países europeos, a día de hoy hemos bajado a la posición 18, quedando por detrás de países del Este. España ha sufrido tal frenazo económico que ha vuelto al "club de los pobres": la convergencia con Europa retrocede al 85% en paridad de poder adquisitivo: España está en el podio de los países más pobres acompañado con Bulgaria y Turquía. ¿Y el empleo? Somos los peores de la OCDE en empleo, por detrás de Ucrania y Grecia. El empleo cada vez es más precario, concretamente, ochocientos mil son pluriempleados. Los tres parámetros que se van a incorporar por Ley al mercado laboral (reducir la jornada laboral, subir el salario mínimo y encarecer el despido) aumentarán, aún más, el desempleo. ¿Y los impuestos? España sufre el mayor esfuerzo fiscal de la zona euro. Pongamos que a un empresario le cuesta un asalariado 50.000 euros. De ellos 13.500 euros se van en cotizaciones por parte de la empresa y 1.460 de cotización por el trabajador más 16.425 euros en IRPF. De unos 15.000 euros que dedicas a consumo, 3.150 euros se van en concepto de IVA. Y, aproximadamente, otros 3.615 euros se tienen que dedicar a IBIs, impuestos verdes, a la basura, a la energía y tasas varias. Resumiendo, de los 50.000 euros brutos ganados, los impuestos detraen 38.150 euros, un 76% en tributos. ¿Y cómo va la deuda? Considerando la prorrata de la deuda catalana y los pasivos en circulación entre todas las administraciones, la deuda de los "españoles" pasa de los dos billones de euros: estamos pasando una cerilla encendida por un polvorín lleno de débito explosivo. Por demás, España es el segundo país del mundo (después de Venezuela) con mayor número de resoluciones de arbitraje internacional por pagar. ¿Los precios no hacen más que subir? Desde enero del año 2020 a ahora, los salarios han subido una media de un 10%, mientras los alimentos han subido cuatro veces más. ¿Las pensiones de los españoles están aseguradas? El territorio de vascongadas acumula un déficit anual en pensiones de 4.000 millones; Cataluña, 7.500 millones; Madrid, 1.000, y el conjunto de España, 24.000 millones de euros. La deuda acumulada de la Seguridad Social pasa de los cien mil millones de euros. El sistema actual es inviable y habrá que modificarlo aumento las bases imponibles y reduciendo gastos "idiotas". De lo contrario se implementará el plan B: reduciendo las percepciones. ¿Romper la caja única de la Seguridad Social, dejará sin pensiones a algunas comunidades? En el modelo de reparto en el que se basa las pensiones españolas, en circunstancias de insolidaridad entre territorios y debido al intenso envejecimiento de la población, habría ocho comunidades autónomas que no podrían sostener un sistema de pensiones. Asturias, sería una de las más perjudicadas ya que dispone del menor número de cotizantes por pensión (1,25) respecto a la media de 2,1 y muy por debajo de la tasa requerida de soporte vital del sistema por encima de tres. ¿Son malas las noticias sobre inversión en España? Se ha publicado que "los bancos privados y de inversión no dan abasto con la cantidad de peticiones de salidas de capital sobre todo de inversores latinoamericanos". Bank of América, que maneja casi un billón de dólares, aconseja a sus inversores hacerlo en nuestro país como última acción dentro de los países de la Unión Europea. Un palo muy fuerte para la activación económica. ¿Solución? Aplicando una combinación eficiente de liberalismo económico y soberanía productiva con visión de competitividad global, simplemente economía responsable y de sentido común.